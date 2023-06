La defensa de Félix Verdejo utilizó un extenso turno durante el contrainterrogotio del perito Ricardo Díaz Torres, quien trabaja en el Homeland Security Investigations (HSI), para que reconociera que no toda la información extraída del celular que le perteneció a Félix Verdejo fue presentada para la consideración del jurado.

Durante el sexto día del juico contra el exboxeador por la muerte de Keishla Rodríguez ocurrida en abril de 2021, Díaz Torres regresó a la silla de los testigos para validar una serie de mensajes de textos que, presuntamente, Verdejo hizo a varias personas.

En su turno de preguntas, el abogado de defensa, Jason González Delgado, intentó bombardear la labor de Díaz Torres, particularmente, dado que no quedó claro si el informe sobre la información extraída del celular de Verdejo contiene mensajes borrados u otra data pertinente. Además, le cuestionó si era posible corroborar que el expúgil fue la persona que originó los intercambios de mensajes.

Díaz Torres relató que recibió la unidad iPhone 11 Pro y, a través del programa Cellbrite, hizo una copia de la información, incluyendo llamadas iniciadas y recibidas, además de las imágenes y los mensajes de diversas aplicaciones, entre otros.

González Delgado le insitió al testigo sobre la existencia de otros mensajes que estaban en el celular de Verdejo.

“¿Usted puede decir que extrajo mensajes borrados que no han sido mostrados al jurado?”, preguntó.

“Se puede recuperar todo tipo de data”, respondió Díaz Torres.

“¿Extrajo mensajes borrados de este celular? Esa es la pregunta”, cuestionó nuevamente el representante de Verdejo,

“Se extrae todo tipo de data, incuyendo mesajes borrados y existentes. De eso se encarga el programa forense”, replicó el perito.

González Delgado cuestionó si fue minucioso al momento de analizar la data extraída.

“¿Revisó el reporte que le hizo a los fiscales?”, preguntó al testigo.

“No, porque mi función es hacer la extracción, para el reporte, entregarlo al agente quien determina qué información es pertinente al caso. Cuando se hace la atracción, validada por una firma digital que certifica que es una copia fidedigna. El celuar no se podía accesar porque tenía un password (clave), pero tenemos la tecnología para acceder a la información”, explicó Díaz Torres.

El perito repitió que determinó que el celular examinado le pertemecía a Verdejo debido a que en la pantalla principal había una foto y, su vez, que los registros (correo electrónico) coinciden.

“¿Cómo sabe que el dueño del celular fue quien envió los mensajes que están en el telófono?”, preguntó González Delgado.

“Todos los registros que salen que le pertenecen a Félix Verejo, tiene una imagen de un diamante por lo que él es conocido y todos los logs le pertenecen a Félix Verdejo”, dijo Díaz Torres.

Al final, González Delgado regresó a su pregunta orginal.

“¿Lo cierto es que no toda la infirmación que se extrajo del teléfono le fue mostrado al jurado?”, cuestionó.

“Es correcto”, reconoció Día Torres.

El Ministerio Público no le hizo preguntas adicionales al testigo, quien fue excusado por el juez Pedro Delgado Hernández.

Otros mensajes

El Ministerio Público mostró los intercambios de unas conversaciones, incluyendo una con un contacto identificado como suegro. Se especula que se trata de Maguel Santiago, padre de Eliz Santiago, expareja de Verdejo.

El “Suegro” envió un mensaje el 29 de abril de 2021 a la 1:50 p.m.

“Mi rey sabes que nunca me he metido en tu relación. Solo te digo que tienes una mujer buena y no porque sea mi hija. Da todo si en verdad la amas, si no haz tu vida porque ella realmente te ama y cógeme el consejo, perdí a la mujer de mi vida por eso mismo. Solo ve por más”.

A lo que Verdejo respondió cinco munitos después: “Mi amor, solo Dios sabe el amor que le tengo a tu hija y como dices es el amor de mi vida no la quiero perder estoy dispuesto a hacer lo que ella me diga, no la quiero perder desde el fondo de mi corazón”.

Asimismo, tuvo un intercambio con una personas que no fue indentificada, pero cuyo número es del estado de Florida. El desconocido intentó orientar a Verdejo para que activara un aditivo en el celular que corroboraría sus localizaciones los días.

“¿Hago esos paso y sale eso?”, respondió Verdejo. “Siempre lo tengo apagado”.