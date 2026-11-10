Personal del distrito policíaco de Barranquitas investigó tres querellas de apropiación ilegal con daños a la propiedad, por hechos reportados en horas de la noche de ayer, lunes, en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-152, cerca de la entrada a un hotel en ese municipio.

Los querellantes notificaron que dejaron sus vehículos estacionados en el lugar antes mencionado y que, al regresar, se percataron de que alguien, les causó daños a los cristales, logrando acceso al interior de los mismos, de donde se apropiaron ilegalmente de bultos con artículos personales, dinero en efectivo y dispositivos eléctricos, entre otros.

La propiedad hurtada fue valorada en $1,700 y los daños se estimaron en $1,800.

El paso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.