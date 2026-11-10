( Suministrada por la Policía )

La División de Arrestos Especiales y Extradiciones capturó ayer en Bridgeport, Connecticut, a la próguga que figuraba en lista de Los Más Buscados, identificada como Armelinda Muñíz Vázquez, de 53 años de edad, contra quien pesaban una orden de arresto por fraude con una fianza de $1.7 millones.

La mujer llevaba 12 años evadiendo la justicia y utilizaba identidades falsas, algunas de las cuales le fueron ocupadas.

A “Linda”, como le apodaban, se le imputa haber encabezado un esquema fraude de más de $2 millones contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla mientras laboraba como gerente de préstamos hipotecarios.

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Armelinda Muñíz Vázquez, quien figuró por 12 años en la lista de Los Más Buscados fue arrestada en Connecticut. ( Suministrada por la Policía )

En enero del 2014, se expidió una orden de arresto contra la fugitiva, quien es madre de tres hijos y residía en Moca para la época, con una fianza de $1.7 millones tras ser acusada de tres cargos de fraude, tres de apropiación ilegal agravada, tres por traspaso de documentos falsos y ocho cargos de robo de identidad.

La mujer es la única de las nueve personas que integraban la pandilla que no había sido arrestada.

El plan de trabajo se realizó en conjunto con la agente Lizbeth Ruiz, del Servicio de Alguaciles Federales y junto con otros recursos del estado.

El agente Charilys García Ruiz tiene a cargo la investigación.