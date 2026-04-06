El exalcalde de San Juan, Jorge Santini, reveló que solicitó y el tribunal concedió, el retiro de los cargos contra el hombre que presuntamente lo agredió tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida F.D. Roosevelt, frente a un restaurante en Puerto Nuevo.

“Uno tiene que aprender a perdonar”, expresó el también secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) en entrevista radial (WKAQ), al indicar que Zenen Vega Torres, quien presuntamente le propinó una golpiza y enfrentaba cargos de agresión a un adulto mayor y alteración a la paz, ya fue excarcelado.

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Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, Vega Torres realizaba labores de pintura en un negocio cercano cuando al salir del local e incorporarse a la vía, no se percató del vehículo —una guagua Chevrolet Tahoe— que conducía Santini, lo que provocó un roce con el espejo retrovisor.

Santini se habría bajado del vehículo para verificar lo ocurrido, momento en que Vega Torres presuntamente lo agredió en el rostro. Durante el incidente, el exalcalde cayó al pavimento y se golpeó la cabeza, sufriendo una herida abierta.

El hombre, de 39 años, fue arrestado y procesado por cargos de agresión a un adulto mayor, así como alteración a la paz y pasó varios días preso al no prestar la fianza de $30,000 impuesta.

“Él pidió perdón. Lo vi arrepentido... Yo prefiero verlo en la ropa manchada de pintura y de polvo de lo que estaba trabajando allí, en el negocio donde estaba con su tío, que verlo en esa ropa de preso”, terminó diciendo el exalcalde.