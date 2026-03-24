El fugitivo Samuel Hernández Ventura, alias “Chavo”, imputado por el asesinato del hijo de su expareja, el 26 de febrero, en las parcelas Aguas Claras, en Ceiba se entregó hoy a las autoridades en el Tribunal de Fajardo.

El 27 de febrero, el fiscal Ramsés J. Aguayo Hiraldo radicó cargos en ausencia contra Hernández Ventura, de 48 años, por los delitos de amenaza, intimidación, agresión, asesinato y violación a la Ley de Armas.

El juez Rocky D. Rivera López, expidió una orden de arresto con una fianza global de $5 millones.

Según la pesquisa, a cargo de la agente Luz M. Sánchez Torres, y del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la carretera 3 km 56.6 frente al negocio Innovación El Yunque, en Ceiba a las 6:55 a.m.

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El occiso se desempeñaba como empleado de ornato del Municipio de Ceiba y estaba ejerciendo sus funciones cuando el imputado llegó a donde este trabajaba y le hizo una manifestación en relación a su madre, le dio una bofetada en la cara; y acto seguido, sacó un arma de fuego y le disparó.

Ortiz Peña trató de huir para buscar protección detrás del vehículo de Hernández Ventura, sin embargo, este lo persiguió y continuó haciéndole disparos; cuando se le acabaron las balas que tenía en el peine, sacó otro peine, lo instaló en la pistola y continuó haciéndole disparos al occiso mientras estaba en el pavimento. Luego se montó en el vehículo en que llegó y se dio a la huida.

La radicación de cargos en ausencia ocurrió a solo horas de que las autoridades intervinieran con una grúa Ford F-550 Super Duty, color blanca y del 2016, que remolcaba por la carretera PR-185, frente a una gasolinera en Canóvanas, el vehículo que se alega pertenece a Hernández Ventura.

Este fue descrito como un Infiniti Q50, color rojo, del 2015 y con la tablilla INW-819, el cual fue ocupado.

El detenido había hecho expresiones a su expareja cuando se separaron en septiembre de 2025, que se interpretaron como que le haría daño.