Tras las rejas hombre por agresión a su madre con tapa de olla de presión
La condición de la septuagenaria es de cuidado.
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La Fiscalía de Fajardo radicó ayer cargos a Elier López Quiñonez, de 50 años y residente en Río Grande, por los delitos de agresión agravada a su progenitora y violación a la Ley de Armas.
De acuerdo con la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, el domingo, su madre de 78 años, se querelló de que la agredió en la cabeza utilizando la tapa de una olla de presión.
La víctima fue atendida por paramédicos y posteriormente transportada a una institución hospitalaria donde quedó recluida. Su condición fue descrita como de cuidado.
El juez Rocky Rivera López encontró causa para arresto, imponiendo una fianza global de $300,000, la cual no pudo prestar siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.
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