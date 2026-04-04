Un robo de 141 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas se reportó en la mañana de este sábado en un restaurante de un hotel en Río Grande, informó la Policía.

El incidente se reportó 9:47 a.m. en el restaurante Iguana Ho Lee #4, ubicado en el hotel Wyndham Grand Río Mar, en el referido municipio.

“Según manifestó el querellante que, alguien forzó la ventana de acrílico lateral del establecimiento, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de 141 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas. La propiedad hurtada fue valorada en $2,271 dólares”, dice el informe policiaco.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo continúan con la investigación.