Un robo a mano armada se reportó anoche en la calle Sagrado Corazón de Barrio Obrero, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:19 p.m. cuando tres individuos a bordo de un vehículo se acercaron a la víctima. Según el informe preliminar, dos de los hombres se bajaron del auto portando armas de fuego y, mediante amenazas e intimidación, obligaron al dueño a entregar su motora Piaggio negra, modelo 2023.

Los asaltantes huyeron del lugar sin causarle daño físico a la víctima.

El agente José González realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

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