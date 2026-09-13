Múltiples artículos, entre ellos ocho ventanas de aluminio, una estufa y una nevera, fueron hurtados de una residencia en la urbanización Country Club, en Carolina, en hechos reportados ayer en horas de la tarde.

Según informó el querellante -que no fue identificado-, una persona forzó el portón de la residencia y obtuvo acceso al interior. Una vez dentro, se apropió de ocho ventanas de aluminio, una estufa, una nevera, gabinetes de cocina, un comedor, seis puertas de interior, 10 lámparas y receptáculos.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $8,000.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

La agente Jazmín Capellán investigó inicialmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para continuar con la investigación.