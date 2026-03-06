Un escalamiento fue reportado en la mañana de ayer en el anexo de la casa alcaldía de Maunabo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación preliminar, una querellante alertó a las autoridades luego de percatarse de que alguien logró acceso al interior del anexo tras arrancar un panel que funcionaba como puerta.

Una vez dentro, los individuos se apropiaron de dos bocinas marca Audio Pipe, dos cajas de micrófonos inalámbricos y un controlador de sonido. También se llevaron un inventario perteneciente a un suplidor, aunque al momento no se ha podido precisar qué artículos incluía.

El valor estimado de la propiedad hurtada asciende a $890.

La agente Yaneira Torres Brito, adscrita al distrito de Maunabo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.