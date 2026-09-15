El juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, con agravantes, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, pautado para comenzar a las 9:00 a.m. se retrasó para las 2:00 p.m. en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en el Tribunal de Aibonito, por razones no divulgadas.

Se abrió sala poco después de las 9:00 a.m. observándose a la acusada llorosa y nerviosa. De inmediato, se solicitó un receso de cinco minutos que se extendió hasta las 10:43 a.m. cuando se retiraron nuevamente.

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Poco después se anunció que el desfile de prueba comienza a las 2:00 p.m.

Las licenciadas María S. Sáez Matos y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), negaron que estén en negociaciones con la fiscalía a cambio de que la acusada haga alegación de culpabilidad para una reclasificación del delito de asesinato en primer grado para lograr una sentencia menor a la de 99 años.

23 Fotos La joven enfrenta cargos por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts.

“Ahora mismo no está planteado”, respondió Sáez Matos.

Añadieron que si se les hiciera ese acercamiento están obligadas a informarlo a Avilés Cabrera, aunque no recomienden su aceptación ya que es la acusada quien tiene la última palabra.

Se anticipa que por la tarde comiencen las argumentaciones iniciales, tanto de la defensa como del Ministerio Público. El jurado que evaluará el desfile de prueba -que consiste en la evidencia que posee la fiscalía y los testimonios- lo integran nueve hombres y tres mujeres. También se cuenta con seis suplentes.

“Estamos citadas a las 2:00 de la tarde para comenzar con el desfile de prueba”, sentenció Sáez Matos, al ser entrevistada por periodistas en el tribunal.

Por su parte, la fiscal Myriam E. Nieves Vera, respondió que están “haciendo unos procesos que pasan normalmente en los casos, no podemos hablar de eso”, al preguntarle si le presentó algún acuerdo a la defensa.

El rostro de la acusada no será visto en la transmisión en directo desde el tribunal.

La defensa de Anthonieska ha planteado sin éxito, en varios recursos judiciales, que estos jurados no serían imparciales debido a que, presuntamente, han mostrado prejuicio o parcialidad contra la acusada, junto al argumento de publicidad excesiva.

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Pratts Rosario fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de agosto de 2021, en el Desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de varias peleas, entre adolescentes y adultos, tras culminar una actividad municipal de cierre del verano.

15 Fotos Se dirigió al tribunal para clamar su inocencia.

A partir de la semana próxima, el juicio se verá de lunes a viernes, lo que fue cuestionado por la defensa por entender que el cambio en el calendario de vistas podría incidir en la representación legal adecuada de su clienta.

El Ministerio Público anticipó que presentarán 75 testigos, 14 más que los que declararon durante el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, madre de “Antho” y coacusada por el asesinato ocurrido el 11 de agosto de 2025.

El pasado 23 de julio, un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres -en un período de tres horas- emitió un veredicto de culpabilidad.

El 10 de septiembre, Cabrera Rivera fue sentenciada por los mismos hechos a 102 años de prisión.

“Me declaro inocente de todo lo que se me acusa”, expresó la mujer tras dirigirse al tribunal antes de emitirse la sentencia.