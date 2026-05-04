Cargos por los delitos de maltrato agravado mediante estrangulamiento y maltrato agravado cuando se cometiere en la presencia de menores de edad, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y maltrato de menores, fueron radicados contra Carlos R. Rosario Llanés, de 68 años y residente de Utuado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 2 de mayo, en el barrio Paso Palmas en Utuado, donde según narró la perjudicada, mientras se encontraba en su residencia junto a su hija de 14 años, su pareja, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, se tornó agresivo.

PUBLICIDAD

En medio del incidente, se alega que Rosario Llanés agredió a la menor y posteriormente a la perjudicada, a quien sujetó por el cuello y empujó contra una pared.

El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago, quien radicó los cargos antes mencionados y presentó la prueba ante la jueza Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado. La magistrada determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $210,000.

Carlos R. Rosario Llanés enfrenta cargos por violencia doméstica y maltrato de menores. ( Suministrada por la Policía )

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, al no prestar la fianza.

La vista preliminar fue pautada para le 13 de mayo.

La investigación estuvo a cargo de la agente Milly F. González Medina, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Utuado.