Cargos por los delitos de maltrato agravado mediante estrangulamiento y maltrato agravado cuando se cometiere en la presencia de menores de edad, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y maltrato de menores, fueron radicados contra Carlos R. Rosario Llanés, de 68 años y residente de Utuado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 2 de mayo, en el barrio Paso Palmas en Utuado, donde según narró la perjudicada, mientras se encontraba en su residencia junto a su hija de 14 años, su pareja, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, se tornó agresivo.

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En medio del incidente, se alega que Rosario Llanés agredió a la menor y posteriormente a la perjudicada, a quien sujetó por el cuello y empujó contra una pared.

El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago, quien radicó los cargos antes mencionados y presentó la prueba ante la jueza Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado. La magistrada determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $210,000.

Carlos R. Rosario Llanés enfrenta cargos por violencia doméstica y maltrato de menores.
Carlos R. Rosario Llanés enfrenta cargos por violencia doméstica y maltrato de menores. (Suministrada por la Policía)

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, al no prestar la fianza.

La vista preliminar fue pautada para le 13 de mayo.

La investigación estuvo a cargo de la agente Milly F. González Medina, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Utuado.