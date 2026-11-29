Un adulto mayor agredió a un vecino durante la tarde del sábado en su residencia en el sector Maracal del barrio San Salvador, en Caguas, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre de 79 años denunció que, mientras se encontraba en su residencia, un vecino de 68 años lo agredió con un objeto que no fue descrito, en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue atendido por paramédicos, quienes le diagnosticaron una posible fractura en la pierna izquierda, además de heridas abiertas en otras partes del cuerpo.

Posteriormente, fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Se desconoce su condición de salud.

El agente Luis Pérez Pérez, adscrito al cuartel del Distrito de Caguas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales.