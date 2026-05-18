El juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 1 de junio a otra vista con antelación a juicio en el caso que se sigue contra Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025.

Por los mismos cargos fue acusada la madre de Avilés Cabrera, Elvia Cabrera Rivera, quien enfrenta un juicio por separado.

Este lunes, la defensa de “Antho” le reclamó a la fiscalía la entrega de la totalidad de prueba que tiene en su poder y el juez le otorgó 10 días adicionales para completar el trámite.

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Sobre la solicitud de expedientes de los menores que figuran como testigos la noche de los hechos, el juez anunciará su decisión por escrito.

19 Fotos "Te recordaremos Lela", leían pancartas durante el último adiós a Gabriela Nicole.

Al ser cuestionada sobre las fotos con unas cortaduras de la mano derecha de “Antho” durante el juicio contra su progenitora la semana pasada, la licenciada María S. Sáez Matos rememoró en un aparte con periodistas, que esas fotos se discutieron en la vista preliminar con el patólogo y este indicó que podrían ser compatibles con heridas de defensa.

Avilés Cabrera también está representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

El juicio en su fondo no ha comenzado debido a que la defensa ha radicado varias mociones dirigidas a su paralización del proceso, una de ellas para que se celebre una vista para determinar la procesabilidad de la joven de 18 años por su presunta incapacidad mental, y otra para la reclasificación de cargo por asesinato en primer grado a uno atenuado.

En torno a este último aspecto, el Tribunal de Apelaciones denegó la petición por lo que se mantiene la acusación original. La defensa argumentaba que los hechos ocurrieron durante una discusión súbita sin premeditación o planificación.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años al momento de los hechos y su madre están acusadas por, presuntamente, cometer el asesinato en concierto y común acuerdo.

En procesos judiciales separados, Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. ( Captura de pantalla )

“Antho” salió de prisión el 25 de marzo de este año mediante un recurso de habeas corpus debido a que excedió el tiempo límite constitucional de detención preventiva. Actualmente, enfrenta su proceso judicial bajo arresto domiciliario con supervisión de grillete electrónico.