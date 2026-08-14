El proceso para la desinsaculación del jurado que deliberará en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario y violación a la Ley de Armas, entra hoy su octavo día en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito.

El martes, justo el día en el que se cumplió un año del asesinato de la adolescente de 16 años, quien recibió 11 puñaladas en el desvío Roberto Colón, 61 potenciales jurados fueron citados para ser evaluados, informó El Nuevo Día.

De ese total, 32 candidatos se presentaron y 27 fueron excusados, principalmente por razones médicas.

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Resta por seleccionar a nueve integrantes adicionales, de los cuales tres completarán el panel principal de 12 jurados y los demás serán suplentes.

El 4 de agosto fueron juramentados los primeros nueve integrantes del jurado, siete hombres y dos mujeres. El juicio está pautado para comenzar el 15 de octubre.

Avilés Cabrera enfrenta con agravantes cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. En un juicio separado que culminó el 23 de julio, en unas tres horas un jurado encontró culpable a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por los mismos cargos en común y mutuo acuerdo. La defensa se prepara para apelar la decisión.

El Ministerio Público cuenta con 75 testigos, de los cuales juramentaron decenas de agentes, civiles, personal del Instituto de Ciencias Forenses y del hospital Menonita de Aibonito, de manera presencial y por vídeo conferencia; los restantes deberán comparecer en una fecha posterior.

La defensa presentó 10 testigos de refutación, varios de los cuales ya juramentaron, y los restantes quedaron citados para el 18 de agosto a esos fines.

Sin embargo, la fiscal Belinda Brignoni Hernández, aclaró a periodistas que este juramento inicial se realizó únicamente para efectos de cumplir con la orden de mordaza del caso y con el fin de obligarlos a no hacer publicaciones en redes sociales ni dar expresiones a la prensa o comentar con terceros sobre la prueba.

Mientras, el tribunal aclaró que estos testigos sí tienen permitido hablar y reunirse con los abogados de la defensa y con el Ministerio Público.

También está sobre la mesa la posibilidad de que una vez se selecciones el jurado, la defensa solicite su secuestro amparándose en el argumento de publicidad excesiva.