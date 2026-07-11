En un operativo interagencial en el que se buscaba verificar el cumplimiento con los juegos de azar, las autoridades arrestaron a un hombre, se ocupó drogas, armas y dinero, así como se expidieron multas a varios negocios.

Fueron agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Drogas de Carolina, en coordinación con la Comisión de Juegos y el Departamento de Hacienda, los que ejecutaron un plan estratégico de inspección de permisología y fiscalización de máquinas de juegos de azar.

En Loíza, se intervino en las inmediaciones del Supermercado El Criollazo con un hombre. Este fue arrestado por violación a la Ley de Armas y sustancias controladas.

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La Policía informó en un reporte de novedades que se le ocupó una pistola Glock, modelo 27, calibre .40; dos copos con marihuana y $260 en efectivo. Además, se confiscó un vehículo Toyota Corolla, color verde, como parte de la investigación.

Mientras, en Canóvanas, el operativo continuó en los negocios La Nueva Estrella Sport Bar y Los Picapiedra.

Se precisó que allí fue encontrado “todo en orden y sin anomalías”.

En la zona de Trujillo Alto, específicamente en el establecimiento La Gringa Kitchen, se intervino por irregularidades en máquinas de azar y se expidieron multas por el Departamento de Hacienda por la cantidad de $2,000 y de la Comisión de Juegos por $50,000.

En otros negocios, como El Ombligo y El Pekeke Mini Market, no se encontró irregularidad alguna, informó la Policía.

Este operativo contó con la cooperación de la Unidad Motorizada de Carolina, la División de Drogas de Aibonito de Humacao y Guayama, así como de la Unidad K-9.