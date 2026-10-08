Un cadáver en estado de descomposición fue hallado esta mañana en una residencia situada en la calle Borgoña de la barriada San José, en Hato Rey.

A las 8:39 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre una situación sospechosa.

Al llegar los patrulleros hallaron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. El fallecido no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación, en unión al fiscal Félix Rivera.

El cadáver será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de identificación y autopsia.