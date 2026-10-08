Policías del cuartel de Moca acudieron en la madrugada de este jueves a una residencia del sector Cuba en el barrio Pueblo, en ese municipio, para investigar una querella de violencia doméstica, cuando fueron alertados sobre un altar con osamentas humanas usadas para un ritual.

Era la 1:16 de la madrugada de hoy cuando se recibió la llamada de alerta por el incidente en el que se alegó que una mujer de 23 años, presuntamente, agredió a un hombre de 38, quien es su pareja.

Durante la intervención, la mujer les manifestó a los agentes que el hombre mantenía en una de las habitaciones de la residencia un altar que contenía huesos humanos como parte de las creencias religiosas que practica.

En el lugar se recuperó un cráneo y otros restos óseos los cuales fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su análisis en el departamento de Antropología Forense y la Unidad de Identificación Humana (UIH).

La querella de violencia doméstica es investigada por la agente Yarilis Urrutia adscrita al distrito de Moca.