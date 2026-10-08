Un atentado a tiros en su hogar, junto a su familia, que culminó con el incendio de varios vehículos, fue reportado por el gruero Reinaldo Ortiz Guzmán, de 36 años, hace casi un mes antes de su asesinato.

El crimen de Ortiz Guzmán ocurrió en la tarde de ayer, miércoles, en el kilómetro 156 de la carretera PR-3 en Salinas.

De acuerdo con la querella, el 8 de septiembre a las 2:40 a.m., el gruero estuvo a pasos de la muerte mientras dormía en su residencia del barrio Coco en Salinas, tras despertar por el ruido de las detonaciones.

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Inmediatamente, despertó a su esposa y a sus hijas menores de edad para que se lanzaran al piso y buscar protección.

Minutos después llamó al cuartel de Salinas para notificar lo ocurrido. Al llegar el personal, se escucharon de nuevo detonaciones y, al salir de la casa, se percataron que una grúa marca Kenworth Construction que estaba estacionada en la parte posterior, ardía en llamas y el hombre maniobró para mover otra grúa del año 2022 que estaba al lado, la cual resultó con daños por el incendio en el espejo retrovisor izquierdo.

Múltiples impactos de bala se observaron en las paredes y ventanas de la parte posterior de la residencia y en una de las puertas de las habitaciones donde dormía una de las niñas.

Tres vehículos resultaron con impactos de bala. Estos fueron un Kia Rio, color rojo y del año 2026; un Kia Soul del mismo color del 2025 y la grúa que fue quemada.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el inspector José A. Torres Ruiz, explicó que el caso del atentado todavía se encontraba bajo pesquisa y no se descarta que guarde relación con el crimen.

“En esta etapa no descartamos nada, pero no puedo asegurar eso. No tenemos duda de que pueda tratarse de la misma persona. Hemos recibido mucha información sobre una situación con relación a la grúa quemada”, se limitó a responder el inspector Torres Ruiz.

También causaron daños a una verja de alambre eslabonado situada en la parte posterior del hogar.

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En la escena se recuperaron como evidencia 45 casquillos de calibre 9 milímetros y .40, al igual que un galón con gasolina sin tapa.

La División de Explosivos de Ponce se hizo cargo de la pesquisa junto al CIC de Guayama.

Según surge de la investigación del asesinato, Ortiz Guzmán logró llamar al cuartel de ese distrito a las 11:00 a.m. de ayer para pedir ayuda. Sin embargo, al llegar los policías a la escena lo encontraron sin vida, a unos 120 metros de distancia de la grúa de su compañía Rey Towing.

Este había hecho el enganche de un automóvil el cual transportaba cuando fue atacado.

El inspector agregó que no se ha establecido si transitaba solo o acompañado.

Tampoco el caso ha sido vinculado con otros asesinatos recientes.

El agente Carlos León, adscrito a la División de Homicidios junto a la fiscal Jessica Gotay, investigaron la escena.