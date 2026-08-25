El cadáver de un hombre de entre 30 y 40 años con balazos fue localizado durante la madrugada de hoy, martes, en la calle Frontera Final, por el residencial Park Court, en Río Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, policías del precinto de Río Piedras avistaron la silueta de un cuerpo en el área verde a eso de las 2:20 a.m., mientras daban una ronda preventiva por el sector.

El occiso no ha sido identificado, pero se observó, como seña particular, que tiene un tatuaje en la muñeca derecha con las letras “OTF”. Entre sus pertenencias se ocupó un llavero y un cigarrillo electrónico.

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Este fue descrito como de tez blanca, 175 libras de peso, 5’8″ de estatura, ojos color marrón, cabello castaño, barba, bigote y chiva. Vestía una camiseta con líneas blancas, un pantalón tipo sudadera color gris y estaba descalzo.

Como evidencia se ocuparon 33 casquillos de varios calibres.

El agente Javier Rodríguez Díaz, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, junto al sargento David Molina Gracia, investigaron la escena junto a la fiscal Naomy Ruiz.

Con este crimen la cifra de asesinatos asciende a 297, una diferencia de uno más, que los reportados a esta fecha en el 2025.

En menos de 24 horas se han reportado asesinatos en Camuy, Hato Rey, Patillas, San Germán, Río Piedras y Ponce.