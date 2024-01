La vista preliminar contra Giovani Aponte Ríos, imputado de violar y asesinar a la hija de solo un año de su pareja, Kailanys Isabelle Soto Roque, el pasado mes de diciembre en el residencial Villa de la Rosa en el barrio Los Llanos de Aibonito, fue reprogramada para el martes, 16 de enero ya que el individuo no cuenta con representación legal.

Es la información revelada en una vista de estado de los procedimientos del caso, efectuada este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito ante la jueza Marielem Padilla Cotto, quien cuestionó al individuo si cuenta con los recursos económicos para contratar un abogado privado, según se comprometió en la vista de Regla 6.

Aponte Ríos, que compareció al juzgado vestido con un mameluco blanco que es el uniforme de la institución donde permanece sumariado, aseguró que desconocía si su padre logró contactar a algún letrado, pues no ha logrado conversar con su progenitor.

Ante la situación, la jueza Padilla Cotto señaló para el martes, 9 de enero otra vista sobre estado de procedimientos para asegurarse que el hombre de 22 años tenga un abogado, para dar inicio al proceso en el que enfrenta un cargo por asesinato estatutario, tres de agresión sexual y uno de maltrato de menores.

Durante el proceso, se supo que la madre de la menor asesinada y coimputada en el caso, Yanire Roque Lupiañez, cuenta con abogado de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. La mujer está imputada por cuatro cargos de maltrato.

De acuerdo con el fiscal Ernesto Quesada “estamos preparados para comenzar con los procedimientos. El caballero no tiene abogado, por lo tanto, se suspendió para la semana que viene”.

Quesada dijo a la prensa que, aún no se descarta someter otros cargos contra Roque Lupiañez, pues “la investigación continúa, y seguimos enfocados en esclarecer esto y lograr una convicción”.

Asimismo, expuso que sería prematuro establecer si, el ministerio público considera algún preacuerdo de culpabilidad, “pero es mi sentir que no; que no va a haber preacuerdo ninguno”.

“Es un caso horrendo. Toda persona que tiene hijos, toda persona que tiene sentimientos, fibra de ser humano, claro que le pesa. A mí me pesa todavía y llevo tiempo en esto. (Es) horroroso, deprimente, abusivo, cruel. (Pero) Con Dios y la virgen, vamos a prevalecer”, confesó.

“No soy sociólogo, pero le puedo indicar a usted como ser humano que es deprimente, no debe ser lo usual, no debe suceder esto, son niños… en este caso, una niña de un año. ¿Qué puede hacer una niña de un año, llorar, pedir alimento? Esto no debe estar sucediendo en este país ni en ningún lado y menos en esta época que nos toca a todos los que tienen sentimientos, a todos los que quieren proteger a sus hijos”, lamentó.

En cuanto al estatus de los otros dos menores, hijos de Roque Lupiañez, quienes fueron removidos por el Departamento de la Familia, Quesada aseveró que, “afortunadamente, gracias a Dios, se encuentran bien ubicados, mejor que antes”.

No obstante, reusó decir si los niños también fueron víctimas de abuso.

“Hasta ahí voy a llegar con relación a las menores. Están mucho mejor que antes, mucho mejor”, expresó.

Cabe destacar que, a la vista sobre estado de los procedimientos acudieron varios testigos del ministerio público. Se mencionó que entre los declarantes está el testimonio de la patóloga forense Rosa Rodríguez del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Según la fiscal Nailymar Arroyo Colón, “hay más de seis testigos, lo que pasa es que para esta etapa entendemos que son suficientes. Obviamente, en una etapa de juicio van a haber más. Hay médicos, patólogos forenses, agentes investigadores, sociales y otros testigos que se entrevistaron durante la investigación”.

Sin embargo, los vecinos que, expresaron su indignación ante los medios cuando sucedió la tragedia, “no han querido llegar a fiscalía”, de acuerdo con el fiscal Quesada.

“Sobre ese particular, yo quiero se enfático, la ayuda del ciudadano en este tipo de caso es bien importante. No queremos que personas se presenten con capas, como héroes, reclamando justicia, llorando a una víctima y después se llamen y no quieran comparecer”, advirtió.

“De nada valen las lágrimas que tuvieron en el momento, reclamos (como) ‘suéltenlo, déjennoslo a nosotros’ y, en el momento en que nosotros hacemos el reclamo de que vengan para acá, vamos a hacer justicia por esta niña, no aparezcan. No quieren comparecer. Eso sí que es triste. Eso es triste”, lamentó.

El fiscal insistió en que, “se han hecho gestiones en un sinnúmero de ocasiones para que comparezcan, que den su versión, que cooperen con la investigación para esclarecer este caso de este angelito y no han comparecido”.