Las negociaciones que se han emprendido este jueves entre la empresa Suiza Dairy y la Central General de Trabajadores (CGT) para tratar de resolver el conflicto obrero-patronal todavía no han rendido frutos.

En el tribunal, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se involucró esta tarde directamente en la negociación que buscaba que la CGT permitiera el libre acceso a la planta de producción de leche fresca de Suiza Dairy en San Juan. Allí, los huelguistas dominan los portones desde el pasado martes, 11 de junio.

Tras su participación activa, el juez le dio hasta mañana, viernes, para lograr un entendido.

PUBLICIDAD

Mientras, esta tarde el presidente de la unión, José Adrián López, se disponía a comenzar el proceso de mediación ante el Departamento del Trabajo para tratar de resolver la disputa laboral en la que la CGT reclama aumentar la aportación del patrono al seguro médico. La disputa ha desembocada en la huelga en la que se privan los accesos a la planta procesadora de leche fresca en San Juan.

El líder sindical dijo a Primera Hora que, durante el día, se mantuvieron en comunicación con la mediadora Madeline Meliá “tratando de crear ambiente”.

No obstante, a la hora de entrada de la negociación, que eran las 3:00 p.m., la CGT todavía no tenía una oferta del patrono para lidiar con el reclamo que realizan para que se le aumente de $500 a $625 mensuales la aportación del plan médico.

“A esta hora no tenemos una oferta inicial del patrono”, sentenció.

López ha insistido en que deben tener una contrapropuesta para lograr llegar a un entendido.

Como parte de este conflicto laboral y la huelga decretada, este jueves ha sido un día trascendental. Además de este caso judicial y la mediación, el secretario de Agricultura, Ramón Gonzalez Beiró, se reunió con los ganaderos en Arecibo para discutir cómo lidiarán con este conflicto que afectó a la industria lechera. Es que la situación provocó que los ganaderos tuvieran que decomisar unos 600,000 cuartillos de leche y que faltara en los comercios leche fresca, principalmente, en la zona este.

No obstante, González Beiró ha informado que ya han detenido los efectos de la huelga a través de un aumento de producción de las empresas Tres Monjitas e Indulac.

PUBLICIDAD

En la corte

En torno al caso judicial, esta mañana el juez ordenó a los abogados de la Suiza Dairy y de la CGT a sostener un diálogo en el que se acuerde el libre acceso a la planta de producción de leche fresca en San Juan mientras se mantiene el derecho de la huelga.

“Deben dialogar y ver la posibilidad de que se puedan liberar los accesos, sin impedir que se mantenga la huelga. Ubicar tanto espacio para libre flujo de vehículo, pero compartiendo espacio para que la Unión pueda seguir en sus manifestaciones”, fue la orden impartida por el juez.

Pero, al regresar del receso del mediodía, las partes no habían logrado un acuerdo. Esto llevó al juez a sentarse a dialogar por separado y en conjunto con los abogados de la CGT y la Suiza Dairy.

“Casi, casi estamos a punto de decir ‘habemus papa’”, afirmó el juez, tras haber concluido las conversaciones.

Explicó que los abogados conversarán con sus clientes sobre los puntos acordados para certificar si hay un acuerdo. Les dio hasta mañana, viernes, para someter por escrito lo que se haya acordado.

Indicó que si las partes no logran un entendido, deben comparecer a una vista citada para el próximo lunes a las 2:00 p.m.

Este paso de encaminar un diálogo entre las partes, la hizo el juez antes de entrar a dilucidar una demanda que radicó el miércoles de la semana pasada la Suiza Dairy. En la petición judicial, la empresa solicitó un entredicho provisional, que le fue concedido por el juez, así como pide un injuction preliminar y permanente. El objetivo es tener libre acceso a la planta procesadora de leche fresca, localizada en San Francisco, Río Piedras.

PUBLICIDAD

En las conversaciones, que se realizaron en un salón conferencia de tribunal, estuvieron presente la abogada de la Suiza Dairy, Claribel Ortiz Rodríguez, así como el gerente de acopio de leche cruda, Jorge Vélez. Por parte de la unión, estuvieron sus abogados Zulmarie Alverio Ramos, Orville Omar Valentín Rivera, así como Ricardo Santos Ortiz.

El juez Cuevas Ramos envío a las partes a negociar al dejarles establecido que las leyes y la jurisprudencia establece que no se puede impedir que se realice una huelga. No obstante, dejó claro que tampoco se puede obstruir el acceso a la planta procesadora.

Señaló que la Suiza Dairy ha suministrado fotografías como prueba de la colocación de candados a los portones o vehículos que entorpecen el paso libre la empresa, así como la entrada o salida de camiones.

“Aquí lo único que estamos es para analizar las obstrucciones a los accesos, no acceso peatonal, a todos los accesos de facilidades, poner candado, cerrar los portones. Si es cierto que eso se está llevando a cabo, pues, obviamente ese asunto yo lo voy a atender. Eso no tiene nada que ver con el convenio colectivo, yo solamente me limito a ese aspecto”, informó.

De las expresiones emitidas por los abogados Ortiz Rodríguez y Valentín Rivera, se desprende que desde que la huelga de la CGT inició el martes, 11 de junio, supuestamente se ha permitido el acceso peatonal a supervisores, gerenciales y personal de mantenimiento bajo supervisión de huelguistas.

La abogada de Suiza Dairy expuso que el reclamo de acceso libre a la planta de producción se debe “más que todo es un asunto de salud y seguridad. El sistema de refrigeración se mantiene a diario. Ese sistema sólo se ha podido acceder a la planta a mirarlo con dos personas escoltadas. Si por mala suerte ocurre algo, el riesgo que eso envuelve es un escape de amoniaco. La planta de Suiza está en un área residencial. Los que vivimos (allí) son personas que pueden verse afectadas por un escape. (Además), los hilos están llenos de leche. Eso se condensa ahí, se vuelve queso. En la planta de tratamiento hay situaciones que puede generar contaminación ambiental”.

Valentín Rivera, por su parte, explicó que la misión de la huelga es hacer presión para que el patrono se siente a negociar.

“El propósito de unas huelgas es adelantar unas posiciones de una negociación. Debe haber, de alguna manera, un acto de presión para que el patrono se siente a negociar. Si están en una esquina, el proceso puede durar toda la vida”, dijo.