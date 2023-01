En el periodo en que lo investigaban por extorsión, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, dijo haber sido “entrampado” por tres agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para que le ofreciera a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves los $300,000 para que no divulgara chats adicionales que implicasen al exgobernador Ricardo Rosselló.

La afirmación la hizo el acusado federal ayer, jueves, durante una extensa expresión a la prensa.

Hoy, viernes, los comentarios destacan ante la posibilidad de que Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, se siente en el baquillo de los testigos a declarar en el juicio que se sigue en la sala del juez Francisco Besosa, en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico con sede en el Viejo San Juan.

Díaz Colón fue imputado por el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, de solicitar dinero y favores con relación a la divulgación del controvertible chat de Telegram que llevó a Rosselló a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

Entre otras cosas, dijo que le solicitó $300,000 para presuntamente comprar el silencio de Maldonado Nieves.

Como parte de la investigación, contó Díaz Colón, “el FBI fue a mi casa. Estuvieron cuatro horas y media. De esas cuatro horas y media, estuvieron casi dos horas y media, las últimas dos horas y media insistiéndome en que yo llamara a Raulie y yo le explique de mil maneras que yo no iba a llamar a Raulie. Y fue tanto el hostigamiento, que yo terminé llamando a Raulie. Yo hablo con un abogado en la noche. A mí nunca se me va a olvidar esto. Ese abogado me dijo bien claro: ‘¿Cómo tú haces un delito delante de agentes federales? ¿Cómo tú haces eso?’ Si me están diciendo que es en colaboración con ellos. ‘Chico mano, si agentes federales te están diciendo que cometas un delito, ya tú sabes que tú estás frente a agentes que no son’... Esto tiene una palabra, perdón que me confunda... Me coaccionaron, entraron en mala conducta”.

“Ellos me decían que esto es confidencial. Y es que yo no, yo no estoy dudando de ustedes (los agentes), porque yo juraba que tenía tres agentes de ley y orden en mi casa, me estaban trampeando y ya lo verán, porque literalmente yo llamo a Raúl el 26 de julio, el 29 de julio sale en todo, en todo Puerto Rico, que yo había sobornado a Raulie, cuando yo nunca llamé a Raulie por voluntad propia. Entonces a mí me entramparon, literalmente”, añadió.

Díaz Colón no especificó el año del incidente, pero se presume que ocurrió en el verano del 2019, cuando se registraba la incidencia del chat de Telegram que llevaron a Rosselló a renunciar.