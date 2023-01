El cuarto día del juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, culminó este jueves salpicado por la revelación -fuera de la mirilla del juez Francisco Besosa- de que supuestamente el comité político de Ricardo Rosselló lo contrató de manera verbal para mejorar su imagen, pese a que se suponía que el exgobernador conociera que era investigado por una supuesta extorsión realizada contra uno de sus subalternos, el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

La controversia podría llevar a que Rosselló sea llamado a testificar en el juicio federal en el que se han divulgado múltiples interioridades de lo que aconteció durante el verano del 2019, tras la revelación de un controvertible chat de Telegram y los arrestos federales por corrupción, que lo llevaron a renunciar al más importante cargo político del país. Así lo reveló el propio acusado a la prensa, poco después de que Maceira Zayas culminara su testimonio, el cual se extendió por tres días.

Dentro de sala, más allá de que el testigo principal en esta acusación federal contra Díaz Colón culminara su testimonio, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, fue sentado en el banquillo de los testigos para hablar sobre la contratación de una empresa vinculada a los presuntos pedidos que le hizo el acusado a Maceira Zayas para extorsionarlo.

Sobre el contrato verbal que recibió de parte de la campaña de Rosselló, Díaz Colón contó a los periodistas que se estableció entre el 11 al 14 de julio de 2019. Aludió a que fueron el exgobernador y la exprimera dama, Beatriz Rosselló, quien le ordenaron reunirse con el exsecretario de Asuntos Públicos para establecer cómo se dirigiría la campaña de “control de daños” e imagen que realizaría tras el escándalo que ocasionó la publicación del chat de Telegram.

Fue en medio de estas revelaciones que el acusado habló de la posibilidad de que Rosselló se tenga que sentar a testificar en su juicio. No obstante, su abogado Ricardo Castro Lang no quiso estipular que la afirmación de su cliente haya sido cierta. Alegó que no discute sus estrategias legales con la prensa.

En sus expresiones, Díaz Colón no estableció qué persona del comité político fue quien lo contrató de manera verbal. Solo estableció que dicho contrato era por una cantidad de $300,000 y que le llegaron a pagar $200,000.

Las expresiones hechas fuera de corte por Díaz Colón, pese a que tiene una orden de mordaza que no le permite hablar del caso, estipulan una cantidad de $300,000 que resulta ser similar a lo que Maceira Zayas alegó durante el juicio que el acusado le pidió para presuntamente comprar el silencio de la persona a la que se le ha señalado como responsable de revelar el controvertible chat de Telegram, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves.

Sobre el dinero recibido por parte del comité político de Rosselló, Díaz Colón alegó que el primer pago ocurrió el 17 de julio de 2019 y fue de $100,000. El segundo ocurrió días posteriores.

Este primer pago supuestamente ocurrió un día después de que se reuniera con Maceira Zayas en el restaurante Il Postino, en Miramar, y que este lo grabara con tres dispositivos que le proveyó el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para la investigación que se iniciaba sobre la alegada extorsión que le hizo Díaz Colón días antes, específicamente el 21 de junio de 2019.

Cabe destacar que, durante su extenso testimonio en la corte, Maceira Zayas aceptó que la exprimera dama le comunicó para el 14 de julio de 2019 que Díaz Colón lo estaba intentando contactar.

Esta alerta realizada por la esposa de Rosselló y unos mensajes que le envió Díaz Colón propiciaron, entonces, que se diera el encuentro en el restaurante Il Postino.

El audio de esta reunión, que resultó ser casi inentendible, ha sido utilizado como prueba en el juicio.

Trascendió que en el mismo se le escucha al acusado solicitarle a Maceira Zayas $300,000 para que no se revelaran chats en los que participaba Rosselló, así como que dos agencias gubernamentales le renovaran los contratos a Social Consulting LLC y Collective Impact LLC, empresas que supuestamente pagarían a Díaz Colón unos $4,000 mensuales por la ayuda.

Además, testificó que el acusado solicitó dinero para pagar a varias personalidades públicas para que cambiaran su narrativa a favor de Rosselló. Entre otras cosas, dijo que se pagaría unos $50,000 para el manejador del programa “La Comay”, Antulio “Kobbo” Santarrosa, y unos $6,000 a Rocky The Kid.

Otros de los pedidos denunciados por Maceira Zayas incluyeron que se pautaran anuncios gubernamentales para pagar un segmento de buenas noticias en el programa que producía, Nación Z, a favor del gobierno de Rosselló, y que lo contrataran como asesor externo para ayudarlos en el manejo de la crisis que había en aquel entonces.

Fin del testimonio de Maceira

Según ha trascendido en el juicio, Maceira Zayas fue quien delató a Díaz Colón. En su testimonio, este ha reiterado que le comunicó a Rosselló sobre las alegadas amenazas y la extorsión que recibió de parte de Díaz Colón en la tarde del 21 de junio de 2019, luego de que se reunieran por primera vez con este en el restaurante Musa de Santurce.

Este jueves el testigo principal fue contrainterrogado por el abogado Castro Long. La declaración se vio interrumpida por múltiples objeciones del fiscal federal Michael Nicholas Lang. El juez Besosa declaró a favor la mayoría.

Lo más trascendental de su declaración resultó ser que nunca accedió a los pedidos que dijo haber recibido de parte de Díaz Colón ni realizó gestiones para cumplirlos.

De hecho, Maceira Zayas aceptó que rehusó llevarle a Díaz Colón el dinero que le iba a dar el FBI como carnada para concretar la presunta extorsión de la que dijo fue víctima. La suma que trascendió se iba a dar eran $20,000.

“¿Una de las razones era que se sentía incómodo?”, le cuestionó Castro Lang.

Contestó que era “correcto”. Además, señaló que el FBI no daría los $300,000 completos, sino una porción.

Otro aspecto que salió a relucir en el testimonio de Maceira Zayas es que, en su encuentro con el gran jurado, el cual ocurrió el 8 de noviembre de 2019, no le mencionó a este ente que Díaz Colón le había pedido los $300,000 en la primera reunión que sostuvieron el 21 de junio de ese mismo año en el restaurante Musa.

Testifica el secretario de Hacienda

Tras culminar el testimonio de Maceira Zayas, el fiscal federal llamó a testificar a un experto del FBI en la aplicación de Telegram, Michael French. Este en esencia planteó que toda comunicación que se realiza por la aplicación en el municipio de San Juan va a los servidores de esa empresa en los Estados Unidos antes de llegarle a un usuario que se encuentre en Bayamón.

El testimonio fue corto, por lo que a eso de las 3:00 p.m. fue llamado a testificar el secretario de Hacienda y quinto testigo en el caso.

Parés Alicea, en esencia, habló de uno de los contratos por los que Díaz Colón abogó como parte de la extorsión, que era a favor de la compañía Collective Impact LLC.

Castro Lang explicó a la prensa que esta empresa logró un contrato de tres meses con el exsecretario de Hacienda y padre de Maldonado Nieves, Raúl Maldonado Gautier, para proveer servicio en los residenciales públicos.

El secretario dijo que la empresa cobraba unos $23,000 mensuales.

Además, comentó que cuando sustituyó a Maldonado Gautier en el cargo de secretario, allá para el 24 de junio de 2019, comenzó a revisar el contrato y las facturas que se le habían realizado. Expuso que, entonces, determinó no renovarle el contrato.

El fiscal le cuestionó la razón, a lo que dijo que “no cumplía con los estándares profesionales que yo espero de un proveedor de servicios profesionales que pretende cobrar $23,000 mensuales”.

Cuando inició el contrainterrogatorio de Castro Lang, Parés Alicea aceptó que le pagó a la empresa el 10 de julio de 2010 una factura por $19,325, porque se había corroborado de que había prestado los servicios.

Cabe destacar que el testimonio del secretario de Hacienda se vio afectado por la traducción que hacía un traductor contratado por la corte. Hubo instancias en que el juez tuvo que clarificar lo que había establecido el testigo.

La declaración de Parés Alicea continuará mañana, viernes, por lo que no emitió expresiones a la prensa a su salida del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico con sede en el Viejo San Juan.

No obstante, el abogado de Díaz Colón expuso a la prensa que “la tarde fue fabulosa, porque Parés quedó totalmente impugnado. El vino a decir que el contrato de Collective Impact que él no lo renovó porque entendía que la facturas que ellos sometían no estaban al nivel de profesionalismo que él quería”.

“Quedó impugnado, porque él personalmente aprobó en julio 10 del 2019 una factura de sobre $19,000 y pico sometida por Collective”, añadió.

Sixto George acusa a su delator

A las afueras del tribunal, el acusado federal aprovechó para lanzar acusaciones contra Maceira Zayas. Le imputó haber entregado información privilegiada de la Autoridad de Puertos a una empresa que le suple gas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que es parte del grupo que logró el contrato de privatización de generación de electricidad.

“Como Maceira tiene contratos o favoreció a New Fortress (Energy) y sabían que yo estaba detrás de información y sabían que yo tengo, literalmente, pruebas para demostrar que New Fortress tenía información privilegiada para llevarse ese contrato del muelle 5 y 6, que se la daba Maceira y tengo evidencia que Maceira los favorecía. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Tengo evidencia de que Maceira los favorecía. Dicho eso, yo me estaba metiendo con gente poderosa. Esa es la verdad. Yo me estaba metiendo con mucha gente poderosa y aquí él tonto de la historia soy yo. Yo estoy claro, estoy cogiendo una pela ahora. Pero, al final del camino, vamos a ver quiénes son los que van a bajar la cabeza”, sentenció.

En sus expresiones, alegó que Maceira Zayas lo acusó ante el FBI para detener la presunta investigación que realizaba para el programa noticioso que producía para el verano del 2019, Nación Z.

“Estábamos develando que había una compañía en Puertos que alguien, yo sabía que era Maceira, y tengo una carta y evidencia de que Maceira le estaba dando información privilegiada a New Fortress”, afirmó.

Díaz Colón señaló que fue un alto ejecutivo de la AEE quien le entregó la “evidencia concreta de todo el traqueteo que había en Puertos”.

Cabe destacar que Maceira Zayas era director de Puertos mientras fungía como secretario de Asuntos Públicos durante el convulso verano del 2019.

“Yo creo que literalmente él, desde toda la maldad, trató de tirarle arena en los ojos al FBI. Vamos a ver en que termina esto”, sostuvo.

“Esto es un escándalo y Maceira era el que estaba detrás de eso y tengo evidencia de eso”, agregó.