La animadora, modelo y productora Angelique Burgos “Burbu”, reaccionó hoy a las declaraciones hechas en el juicio federal por extorsión que se lleva contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George. En el mismo, su nombre fue mencionado como una de las personalidades de los medios que supuestamente el productor utilizaría para tratar de detener en el verano del 2019 el llamado de renuncia que se hacía contra el exgobernador Ricardo Rosselló.

“Mi carrera tanto en radio, como en televisión se ha desarrollado trabajando en programas de entretenimiento. No hablo de política pues es algo que no me gusta. Por lo tanto, yo nunca he utilizado mis redes sociales, ni mi posición como figura pública, para endosar a ninguna persona que ocupe un puesto político”, expresó la conductora de Burbu Nite (Wapa) mediante declaraciones escritas.

“Espero que con esto quede claro que jamás he llegado a un acuerdo económico ni con Sixto George, ni con nadie, para hablar bien o mal de una persona y mucho menos que tenga que ver con política”, agregó la modelo.

Sixto George fue productor de varios programas de radio y televisión de la empresa SBS, en los que trabajó Burbu.

“Ustedes saben que toda mi vida, me he dedicado a trabajar de manera honrada. A velar por el bienestar de mi familia, mi esposo y mis dos hijos”, concluyó.

En el primer día del juicio contra el productor, el fiscal del caso, Michael Nicholas Lang, detalló que este le había comunicado a Anthony Maceira Zayas, quien era el secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, que iba a usar influencers que él mismo controlaba, como Kobbo Santarrosa, Rocky ‘The Kid’, Red Shadow y Burbu para controlar los mensajes públicos.