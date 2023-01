Aun cuando afirma que tiene una orden de no hablar con la prensa, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, no se quedó callado y apuntó este miércoles al exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas, como el que le pidió auxilio para resolver los problemas en los que se encontraba el gobierno de Ricardo Rosselló en verano del 2019, tras la revelación del controvertible chat de Telegram.

“Ahí está bien claro Maceira diciéndome: ‘y cómo me ayudas y cómo resolvemos esto’. Esas son cosas que ustedes escucharon. Yo estoy hablando de algo que ya salió”, manifestó Díaz Colón a la prensa, al hacer referencia a los audios que han salido a relucir en el tercer día del juicio en su contra.

Díaz Colón, un exproductor del programa noticioso Nación Z, transmitido por SBS, fue acusado por un gran jurado en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación a ese chat de Telegram.

Según ha trascendido, Maceira Zayas contactó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), luego de que se sintiera amenazado por Díaz Colón con relación a la divulgación del chat.

El testigo ha alegado que el acusado le pidió $300,000 como pago a Maldonado Nieves para que no divulgara el controvertible chat de Telegram que llevó al exgobernador a renunciar en verano del 2019. Además, alegó que solicitó que se renovara el contrato a dos corporaciones cuyo nombre no ha salido a relucir en el juicio, anuncios gubernamentales para pagar un segmento de buenas noticias en el programa Nación Z a favor del gobierno de Rosselló y que lo contrataran como asesor externo para ayudarlos en el manejo de la crisis que había en aquel entonces.

En otra instancia, dijo que pidió $50,000 para pagar al productor Antulio ‘Kobbo’ Santarosa, quien maneja el programa La Comay, para que se detuviera el llamado de renuncia que se hacía contra Rosselló, así como otros $6,000 para el moderador radial, Rocky The Kid.

Asimismo, Díaz Colón confirmó que solía tener comunicaciones con Raúl “Raulie” Maldonado Nieves durante el verano del 2019 en las que este le hizo muchas alegaciones. Aceptó que muchas de estas se las expresó a Maceira Zayas.

A Maldonado Nieves se le atribuye haber revelado el controvertible chat de Telegram que provocó multitudinarias protestas para verano de 2019. El tumulto llevó a la renuncia del exgobernador Rosselló.

El acusado habló con la prensa sobre sus conversaciones con Maldonado Nieves cuando se le cuestionó sobre un extracto de lo divulgado esta mañana en el juicio en su contra que se sigue en la sala del juez Francisco Besosa, en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico en el Viejo San Juan. Se trataba de que supuestamente Maldonado Nieves indagaba si en realidad había una persona que presuntamente le suministraba marihuana al Rosselló.

La aseveración salió a relucir durante el interrogatorio a Maceira Zayas, mientras se divulgaban parte de los audios que se tienen como evidencia en el caso.

Díaz Colón expuso que “Raulie me contaba muchas cosas... Raulie me contaba mil cosas y yo se lo estoy diciendo a él (a Maceira Zayas)” en la reunión que sostuvieron.

Se le cuestionó más detalles de la alegación que hizo durante una reunión con el testigo el 16 de julio de 2019 en el restaurante Il Postino y que fue grabada, pero solo pidió a los periodistas que se quedaran a escuchar más de su juicio para obtener otros detalles.

La presunta alegación apunta a que Maldonado Nieves indagaba con oficiales de seguridad de La Fortaleza si era cierto que José Giovanni Ojeda, quien es esposo de la que fuera asesora de infraestructura de la Mansión Ejecutiva para aquella época, María Palau, y quien está ligado al mercado de cannabis medicinal, era quien le llevaba marihuana a Rosselló.

Cabe destacar que en ninguna parte del testimonio de Maceira Zayas se le escuchó confirmar o rechazar tal información sobre la relación de la droga con el exmandatario.

Díaz Colón tampoco implicó a Rosselló en el uso de drogas.

Por otro lado, el acusado en este juicio federal calificó como “basura” el testimonio de Maceira Zayas.

“Tengo instrucciones de mi abogado de no hablar, pero le voy a decir algo bien importante a todos. Si ellos tienen un caso sólido, de toda la basura que ustedes acaban de escuchar, porque el 17 (de julio de 2019), el día siguiente (de que se grabara la conversación bajo supervisión del Negociado Federal de Investigaciones), yo no estaba arrestado. ¿Por qué me arrestan un año después? Pues, la respuesta es, quédense, esto no ha terminado”, dijo.

Añadió que “pronto viene lo que nosotros vamos a exponer de toda esa grabación, obviamente. Pero la pregunta es y la repito, si literalmente ellos tenían un caso sólido, donde literalmente ahí cogimos a Sixto George en la extorsión, porque yo no estaba arrestado en los próximos días (de que fue grabado)”.

Sobre el alegado pedido de $300,000 para comprar el silencio de Maldonado Nieves, Díaz Colón no quiso responder. Alegó que no podía hablar con la prensa.