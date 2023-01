Al insistir que lo que ha testificado el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas, son “cuatro embustes”, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, alegó este miércoles en la mañana estar sorprendido con que las autoridades federales le creyeran.

“Sorprendido, desde el día uno, sorprendido. ¿Qué me sorprende? Me sorprende, con todo el respeto que se merece este Tribunal, me sorprende que, no solamente Maceira diga cuatro embustes. Me sorprende que Fiscalía (federal) lo sabía y siguieron adelante. Eso es lo que usted tiene que ver también, porque aquí en Puerto Rico se creen que la Fiscalía es infalible”, afirmó Díaz Colón a su llegada al Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico con sede en el Viejo San Juan.

Díaz Colón está acusado de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal en relación al controvertible chat de Telegram en el que el exgobernador Rosselló y parte de su equipo de trabajo escribieron mensajes machistas, misógenos, racistas, así como en contra de la oposición y de su Partido Nuevo Progresista (PNP). Tales mensajes, acusaciones de corrupciones y otras irregularidades que se reportaban para verano del 2019 provocaron manifestaciones masivas que culminaron con la renuncia del Rosselló.

Maceira Zayas, quien delató a Díaz Colón ante las autoridades federales, alegó ayer, martes, que el acusado lo amenazó e intentó extorsionar.

Señaló que este le pidió $300,000 como pago a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves para que no divulgara el controvertible chat de Telegram que llevó al exgobernador a renunciar en verano del 2019. Además, alegó que solicitó que se renovara el contrato a dos corporaciones cuyo nombre no ha salido a relucir en el juicio, anuncios gubernamentales para pagar un segmento de buenas noticias en el programa Nación Z a favor del gobierno de Rosselló y que lo contrataran como asesor externo para ayudarlos en el manejo de la crisis que había en aquel entonces.

En otra instancia, alegó que pidió $50,000 para pagar al productor Antulio ‘Kobbo’ Santarosa, quien maneja el programa La Comay, para que se detuviera el llamado de renuncia que se hacía contra Rosselló.

Hoy, el juicio federal ante el juez Francisco Besosa continuará con la declaración de Maceira Zayas. Se espera que se escuchen dos audios que este grabó cuando supuestamente ocurrían las ilegalidades.

Por otro lado, Díaz Colón dijo a su llegada al Tribunal que sus padres, quienes le acompañan en este proceso judicial, están afectados y le resulta “difícil” enfrentarlo.

Más, sin embargo, alegó que “yo estoy ‘ready’ desde el día uno, gracias a Dios, porque ese es mi carácter, enfrentar. Si esto fuese verdad, yo hubiese alzado la mano y como un ser humano, aquí todos somos pecadores, hubiese dicho me equivoqué y no pasa nada. Hay que ver la prueba y ya”.