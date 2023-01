Pese a la advertencia que recibió esta tarde del juez federal Francisco Besosa, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, no se quedó callado ante las alegadas falsedades que dijo ha testificado el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, el abogado Anthony Maceira.

“Yo no quiero hacer muchos comentarios, pero lo mejor de esta historia es que estamos grabados. Eso es lo mejor de esta historia. Maceira dijo un montón de cosas que, según él, pasaron. Si no estuviéramos grabados, fuera la versión de él versus la mía. Estamos grabados. Yo los invito a que ustedes vengan mañana, (miércoles). En su momento, todo lo que él dijo se va a escuchar, y ustedes van a reiterar si, en efecto, lo que Maceira está alegando es tal cual correcto”, manifestó Díaz Colón a su salida del Tribunal de Distrito de Puerto Rico con sede en el Viejo San Juan.

Maceira, entre otras cosas, alegó en su testimonio que el acusado federal lo amenazó a él y a la administración de Rosselló.

Señaló que este le pidió $300,000 como pago a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves para que no divulgara el controvertible chat de Telegram que llevó al exgobernador a renunciar en verano del 2019. Además, alegó que solicitó que se renovara el contrato a dos corporaciones cuyo nombre no ha salido a relucir en el juicio, anuncios guberanamentales para pagar una segmento de buenas noticias en el programa Nación Z a favor del gobierno de Rosselló y que lo contrataran como asesor externo para ayudarlos en el manejo de la crisis que había en aquel entonces.

En otra instancia, pidió $50,000 para pagar al productor Antulio ‘Kobbo’ Santarosa, quien maneja el programa La Comay, para que se detuviera el llamado de renuncia que se hacía contra Rosselló.

“Es falso, totalmente falso. Pero, no se dejen llevar por mí, por mi reacción a lo que pasó hoy. No me hagan caso, no me hagan caso. Yo lo único que le puedo decir, sin temor a equivocarme, unas palabras que me dijo mi querido abogado (Ricardo) Castro Lang saliendo de la sala: ‘Maceira nos hizo el caso’”, dijo Díaz Colón

Agregó que “yo te puedo asegurar que en esa grabación no aparece ni un, ni un 70% de lo que él dijo”.

Se le preguntó si amenazó a Maceira Zayas como este alegó en su testimonio. A ello sostuvo que “cuando ustedes escuchen la grabación, ustedes lleguen a sus propias conclusiones”.

Díaz Colón fue acusado por un gran jurado federal en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación al “chat” de Telegram que causó una ola de protestan en contra de la administración Rosselló y lo llevó a renunciar.

En este caso hay una orden de mordaza, por lo que Díaz Colón no puede expresarse a la prensa sobre prueba u opiniones referente a lo que no se ha discutido en sala, según hizo constar el juez Besosa al llamarle la atención en sala abierta por sus múltiples comentarios que realiza a los medios de comunicación.