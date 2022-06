Luego de que trascendiera una grabación en poder de las autoridades federales en la que el productor Sixto George ofreciera a quien fuera secretario de Asuntos Públicos bajo Ricardo Rosselló Nevares, Anthony Maceira, los servicios de “La Comay” y su creador Antulio “Kobbo” Santarrosa para emitir mensajes de apoyo al exgobernador en medio de la crisis del ‘Verano del 2019′ a cambio de miles de dólares, éste se expresó y habló sobre el asunto.

El personaje de “La Comay” también emitió unas declaraciones a traves de su programa reaccionado al asunto.

En cuanto a George, el productor habló en el programa “Jugando Pelota Dura” que transmite TeleOnce en donde negó las imputaciones.

“Eso es totalmente mentira y en el juicio se va a ver”, reaccionó ante la periodista Margarita Aponte sobre la revelación de la grabación.

Asimismo dijo que “es mentira” que el haya ofrecido los servicios de “La Comay” para limpiar la imagen del exgobernador Ricardo Rosselló luego de que trascendiera el famoso chat de Telegram que provocó su renuncia el 24 de julio del 2019.

“Yo tengo una ley de mordaza, yo no puedo hablar nada sobre el caso, pero yo no puedo poner sobre encima de mi dignidad y mi reputación una ley de mordaza”, sentenció George.

Dijo además que el asunto se trata de una politiquería, maldad y mentiras por parte de las autoridades federales.

“Yo no me puedo seguir quedando callado ante tanta mentira, politiqueria y maldad del FBI de San Juan”, indicó.

El también productor de radio dijo que meses después del ‘Verano del 2019′ tuvo un contrato con el renunciante gobernador para hacer una serie documental sobre los históricos momentos que llevaron a la dimisión del exmandatario.

“Yo fui en octubre de 2020 a Los Ángeles, California a visitar abogados de una casa famosa de distribución de contenido porque este que esta aquí está frmado por el mismo Ricardo Rosselló para hacer una serie documental de todo lo que pasó el ‘Verano del 2019′”.

Habla “La Comay”

El personaje de “La Comay”, cuyo productor es Kobbo Santarrosa, habló ayer en su programa que lleva el mismo nombre y que transmite TeleOnce, sobre las expresiones de Sixto George que aparecen en la grabación en manos de los federales.

“Si Sixto George en algún momento dado ha usado el nombre de Kobbo Santarrosa es un embustero. Eso es la calumnia mas grande del mundo entero”, comenzó diciendo el personaje.

“Kobbo lleva como 35, 36 años en la televisión, óigame, 50 mil dólares y perdónenme que yo diga esto, pero 50 mil dolares para Kobbo Santarrosa eso es un ‘petty cash’ y gente que sabe lo que se gana Kobbo Santarrosa, lo que se ha ganado y la fortuna que ha hecho, eso es como decir para cualquier persona 25 chavos, cincuenta chavos. Eso se lo digo con toda la sinceridad, pero mire, ni por 20, ni por 40 ni por 50 millones de dolares, Kobbo se va a vender o se va a meter a payola”, establació “La Comay” en su espacio.

Asimismo defendió a Santarrosa e indicó que este nunca ha estado involucrado en ninguna payola.

“Nunca y cuando yo les digo nunca, nadie se le ha atrevido a acercarcele a Kobo Santarrosa a hacerle una proposición. Yo espero que Sixto George no haya usado, no solamente a Kobbo Santarrosa, si no a otras personas porque el nunca fue productor de Kobbo Santarrosa”, agregó.

Sixto George enfrenta cargos federales por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y/o falsificación de información objeto de una investigación federal.

Según la acusacion, George solicitó $300,000 y la renovación de contratos en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto a Maceira, para aparentemente evitar que Raulie Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier difundiera más mensajes del chat que eran dañinos a la imagen de los funcionarios de la administración del renunciante gobernador Rosselló.