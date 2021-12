El exfiscal federal Osvaldo Carlo, quien es el abogado de Ángel Pérez Otero, reveló este jueves que para el suspendido alcalde de Guaynabo fue “sorpresivo” que las autoridades federales lo acusaran por corrupción.

Mientras, Pérez Otero se limitó a decir a su salida del Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, que atraviesa por un día “bien difícil”. No dio más detalles por consejo de sus abogados, Carlo y José Olmo.

El también presidente de la Federación de Alcaldes fue arrestado en la mañana de este jueves en su residencia por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), tras ser acusado por un gran jurado federal de soborno, conspirar para cometer soborno y extorsión.

PUBLICIDAD

“Él está bien afectado. Él no había consultado ningún abogado, porque él no esperaba ser arrestado. O sea, que para él fue sorpresivo”, dijo Carlo a Primera Hora.

De inmediato, el exfiscal federal no pudo precisar si Pérez Otero hará alegación de culpabilidad o no culpabilidad en la vista citada para el próximo 23 de diciembre.

“Los procesos en la corte federal cambiaron por lo del COVID y no nos permitieron reunirnos con el cliente, excepto en una llamada telefónica con un agente a su lado, que eso no es propio para uno conversar con el cliente. Lo único que pudimos discutir con el cliente fueron aspectos de la fianza. Así que, hasta que no nos sentemos con él y veamos cuál es la versión de él de los hechos y contrastarla con lo que se alega en la acusación, pues no vamos a estar en posición de poder determinar que va a pasar el día 23 de diciembre”, afirmó.

Carlo indicó que la reunión con Pérez Otero no se realizará hoy mismo. Dijo que sería entre mañana, viernes, y el próximo lunes. Es que alegó que todavía “hay tiempo”.

Asimismo, el abogado comentó que el suspendido alcalde no ha pagado todavía la fianza de $10,000 impuesta por el juez federal para el Distrito de Puerto Rico, Bruce J. McGivering. Explicó que tiene 10 días para prestar la suma.

“Debe ser una fianza que pueda prestar”, manifestó.

Por otro lado, Carlo sostuvo que no dar detalles sobre si Pérez Otero renunciará como alcalde de Guaynabo, así como a otros puestos políticos que ostenta.

PUBLICIDAD

“No pudimos tocar ninguno de esos temas con él”, expresó.

“Lamentablemente, por estos procedimientos en la corta federal uno ni puede reunirse físicamente con el cliente. No puedo darte mucho más detalles”, añadió.

Según el pliego acusatorio, Pérez Otero recibía un alegado pago mensual de $5,000 por favorecer a una empresa de construcción.

La vicealcaldesa de Guaynabo y ahora alcaldesa interina, Luisa Colom García, reveló que la empresa implicada en el esquema de corrupción era Island Builders.

Al pedir perdón al pueblo, tras darse a conocer que llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales, el contratista Oscar Santamaría reveló ser parte de Island Builders.

“En cuanto a las compañías VIP y Island Builders las ganancias devengadas por mi persona han sido devueltas en su totalidad en el cargo de confiscación impuesto por el Departamento de Fiscalía Federal. Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, señaló Santamaría en declaraciones escritas.