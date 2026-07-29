“Que me perdonen por la estupidez que hice”.

Así se expresó el sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario de 27 años, ocurrido durante un asalto en una casa de empeño en Quebradillas, cuando periodistas le preguntaron si tenía algún mensaje que para su familia.

6 Fotos La Policía circuló imágenes del hombre y pidió la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.

Mientras era escoltado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), que asumió la jurisdicción del caso, envió un mensaje a los seres queridos de la víctima: “que lo siento mucho”, según un vídeo publicado por Telenoticias.

El detenido, identificado como Reynaldo Fernández González, de 42 años, con antecedentes penales por violencia doméstica en los años 2011 y 2019, quedó en custodia del FBI por violar la Ley Hobbs, que es una ley federal de Estados Unidos que prohíbe el robo, la extorsión o el intento de ambos cuando estos delitos afectan de cualquier manera el comercio interestatal o exterior.

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El sospechoso fue capturado en horas de la tarde de ayer en su residencia del barrio Cocos en Quebradillas poco después que las autoridades solicitaran a la ciudadanía colaboración para arrestarlo.

La víctima, que era empleado e hijo del dueño de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, en el barrio Cocos en Quebradillas, fue asesinado por la espalda de un impacto de bala en la cabeza, durante la tarde de ayer, lunes, tras dejarlo entrar al negocio.

Según el informe policíaco, los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Cordero Rosario en el suelo herido de bala. Los paramédicos que acudieron al lugar, certificaron que el joven había fallecido.

De acuerdo con las cámaras de seguridad el hombre entró y tras dispararle al dependiente robó unas prendas y cadenas.

Su residencia fue allanada durante la noche de ayer. No se reveló si recuperaron alguna evidencia.