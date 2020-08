El Tribunal Supremo indicó esta tarde que “no hay nada que aclarar” sobre la petición que le hiciera el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind O. Merle Feliciano, para que estipularan cuáles son los colegios que deben abrir este próximo domingo, 16 de agosto, para la continuación de las primarias.

“El proceso primarista se mantendrá suspendido hasta su reanudación en los precintos que no comenzaron la votación y aquellos donde no se proveyó el periodo de ocho (8) horas que brinda el Código Electoral y el Reglamento de Primarias”, citaron de su determinación del pasado miércoles.

[Resolución del Tribunal Supremo emitida hoy 14 de agosto de 2020 en el caso Pedro Pierluisi-Urrutia y Eduardo Bhatia Gautier v. CEE y otros] pic.twitter.com/2qxCvEPMfq — Rama Judicial de Puerto Rico (@ramajudicialpr) August 14, 2020

Por su parte, la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz, realizó una expresión y se mostró conforme con la decisión.

“No obstante, según intimé en la Opinión de conformidad que emití, hubiese precisado que los colegios de votación que abrieron luego de las 1:45 p.m. del domingo, 9 de agosto de 2020, deben reabrir este domingo, 16 de agosto de 2020. Lo anterior, independientemente de si estuvieron abiertos durante (8) horas el domingo, 9 de agosto de 2020”, expresó.

Por otro lado, los jueces asociados Angel Colón Pérez y Anabelle Rodríguez Rodríguez indicaron que preferirían que se ordenara la incautación inmediata de todos los maletines electorales en posesión de la Comisión Estatal de Elecciones que contengan las papeletas ya votadas y relacionadas con el proceso primarista.

“Para ello no estamos tarde, particularmente si tomamos conocmiento de la información que ha surgido en el día de hoy relacionada a que se están encontrando maletines electorales en lugares que no están destinados para ello, información que de ser cierta arrojaría serias dudas sobre la pulcritud de los procesos electorales aquí en controversia”, sostuvo.

La moción urgente para que se aclarara el alcance del dictamen “en aras de viabilizar el más fiel cumplimiento con el mismo” fue sometido hoy.

“Muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y aclare la forma de proceder en torno a los asuntos antes planteados”, lee el documento del comisionado del PPD.

El Supremo determinó el pasado miércoles, 12 de agosto, que solo se votaría en aquellos pueblos en los que las papeletas no llegaron o en los colegios que no se pudo votar por 8 horas.

No obstante, Merle Feliciano mencionó unas declaraciones realizadas por Edwin Mundo Ríos, director de campaña del aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi Urrutia.

“A la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, algunos plantean que aun aquellos colegios donde estaban listos a las 8:00 a.m. y otra hora, pero que abrieron sus puertas poco tiempo después deben abrirse nuevamente. Tal pretensión es absurda y no se ajusta a la realidad histórica ni al reglamento para las primarias”, citó.

Es por esto que el comisionado de la Pava entiende que “tratándose de una disputa habida en el seno de la primaria de otro partido, las incorrectas declaraciones de Mundo Ríos, deben ser aclaradas de manera que el proceso que se lleve a cabo sea uno uniforme”.

Para Merle, existe la posibilidad de que un candidato derrotado del PPD decida acoger la postura antes mencionada, “generando un litigio innecesario”.

Ejemplos de situaciones ocurridas

El recurso también expone la situación de que hay unidades electorales compuestas desde uno hasta cuatro colegios de votación con horarios cumplidos de manera distinta.

“En algunos de esos colegios pueden tener sus ochos horas de votación, pero en otros no. Los colegios de votación se confeccionan en orden alfabético por apellidos. Se puede dar la situación en sectores rurales, donde en una comunidad, tendrían derecho a votar los electores de ciertos apellidos en adelante y otros no, lo que puede crear un mayor grado de confusión para una divulgación efectiva a menos de 48 horas de abrirse los colegios nuevamente. Puede ser problemático explicarle a un elector las razones por las cuales su vecino de apellido Acevedo pudo votar en el colegio 1 de su unidad electoral mientras que el, de apellido Zayas, no pudo votar en el colegio 3 porque el mismo no abrió. No surge con claridad de la Opinión del Tribunal que hacer en estos casos”, reza la moción.

El recurso busca, además, prevenir el fraude electoral y que el votante no incurra en el cruce de partido.

Merle ejemplificó que en Barceloneta, por ejemplo, “se celebrará una primaria para la posición de alcalde(sa) en el PPD, habiéndose ya completado la primaria PNP en dicho municipio. En Moca se celebrará una primaria para la posición de alcalde(sa) en el PNP, habiéndose ya completado la primaria PPD en dicho municipio. Tradicionalmente las primarias de ambos partidos se celebran de forma simultánea, evitando de esa forma el cruce de electores…”, indicó.