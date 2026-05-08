El juicio por jurado contra contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, prosiguió este viernes, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, con el contrainterrogatorio de Betzaida Caratini Ortiz, quien alegó que no presenció el momento del asesinato.

Durante la mañana de este viernes, mientras la defensa intentaba establecer que Caratini Ortiz no le cuestionó a Elvia Cabrera al verla empuñando el objeto que sacó de la cartera, qué era lo que iba a hacer, ni intervino para evitar la agresión o pidió a gritos ayuda, la voz de la testigo se quebró y fue necesario un breve receso. A preguntas de la fiscalía dijo que no hizo nada porque “fue muy rápido”.

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En el interrogatorio dijo que no vio a Elvia Cabrera golpear a “Lela”, la víctima, ni apuñalarla, tampoco la escuchó dar instrucciones o planificar nada.

Se reafirmó en que el tamaño de la cartera de la que se alega Elvia sacó el objeto era grande, bastante honda y rectangular. No obstante, identificó la cartera poco antes en un vídeo que se mostró cuando iba a bajar al desvío con su hija Anthiany.

A su vez admitió que no estaba mirando al momento de que Gabriela fue asesinada ya que cuando miró ya había caído al piso.

“¿A pesar de que usted da dos razones distintas por las cuales usted se voltea, lo cierto es y consistente en ambas (para esquivar un vehículo que transitaba a velocidad y para encender un cigarrillo), que, cuando usted vuelve y mira ya Lela estaba en el piso?

Lo que respondió con un sí.

“¿Usted no vio el preciso momento antes de que Lela cayera, verdad que no?“, “no”, contestó.

Luego aclaró que se viró para encender el cigarrillo al ver que estaba comenzando una discusión entre las hermanas Anthonieska y Anthiany y Lismary y Gabriela Nicole.

Posteriormente, “cuando Anthonieska le estaba dando a Lela las puñaladas”, pasó un carro rojo a toda prisa y se volteó también. En sala identificó a la persona que conducía.

La testigo, que es la tía política de la víctima, fue captada en un vídeo presentado por la defensa mientras caminaba junto a la acusada y un grupo de personas, en la salida del desvío tras registrarse el crimen.

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En las imágenes captadas a las 12:08 a.m. del 11 de agosto de 2025, se observa a un grupo de personas caminando por la acera en la salida del desvía hacia mueblería Rent-A-Center, entre las cuales se encuentra la testigo, según lo afirmó.

Minutos antes, Caratini Ortiz había asegurado en sala que tras ocurridos los sucesos no se marchó del desvío junto a Elvia Cabrera. No obstante, mientras se analizaba el vídeo, aclaró que “no ando con ella (Elvia).

En el grupo dijo que estaban también Leshandra, Gabba (Gabriela Figueroa), Anthonieska, Anthiany (hermana de Anthonieska) y dos jóvenes que no pudo identificar.

El licenciado Alberto Rivera Ramos, quien integra la defensa que encabeza la licenciada Mayra López Mulero y Jean Carlos Maysonet Hernández, le preguntó: “¿usted sí se encontraba en esa parte del vídeo con Elvia saliendo del desvío?

“Saliendo, pero no con ellas”, respondió Caratino Ortiz.

Durante el recontrainterrogatorio, clarificó que mientras caminaba se encontró con el grupo y ella cruzó la carretera para llegar a una gasolinera, donde detuvo un vehículo para que la llevara a ella y su amiga Leshandra al hospital a ver a la adolescente que había sido agredida.

“Yo subí hacia Berríos, en el camino me las encontré y yo seguí para mi lado a cruzar la calle”, sostuvo.

El otro grupo se quedó frente a El Maestro Liquor Store, se aclaró, tras presentar un vídeo que se marcó como exhibit 2 de la defensa por estipulación de las partes.

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El miércoles comenzó a declarar Caratini Ortiz siendo interrogada por el Ministerio Público. Esta es la testigo clave que presuntamente vio a Cabrera Rivera sacar de la cartera un objeto el cual entregó a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, para perpetrar el ataque a Pratts Rosario, de 16 años.

Madre e hija enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por hechos ocurridos, en común y mutuo acuerdo, sus casos se ven en salas separadas y se encuentran en diferentes etapas.

“Elvia le suelta la cartera a Lechandra y se dirige a donde está Anthonieska y lo que ella sacó de la cartera, se lo entrega a Anthonieska...Anthonieska tenía a Gabriela contra el carro y empieza a darle como si fueran puños con lo que le entregó Elvia. Empieza a darle de abajo para arriba con el objeto (descrito como comor negro y plateado)”, aseveró la testigo, inicialmente.

La defensa ha señalado inconsistencias en sus declaraciones en otras vistas del tribunal y en sus declaraciones juradas y el miércoles trajo la teoría en la vista anterior de una supuesta venganza al sugerir que fue debido a que esta habría perdido su empleo tras una denuncia de la acusada.