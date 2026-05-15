El quinto día de juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el Desvío Roberto Colón, en Aibonito, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, prosiguió en la tarde con el testimonio de Dylan Berríos Suárez, quien alegó que recogió a la víctima del piso tras formarse una pelea.

Inicialmente, narró que llegó al desvío en su automóvil Toyota Corolla, color azul y del 2005, con Lela, con quien llevaba compartiendo unos cuatro meses; Paola, la mejor amiga de la víctima y Chrisangel González Rodríguez, quien luego resultó herido en la parte posterior del cuello.

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Este declaró durante el interrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto, que mientras conversaba en el desvío junto a Reynaldo (novio de la hermana de Lela), con dos jóvenes a los que identificó como Luis y “Papucho” quienes llegaron en una guagua Suzuki Vitara color verde, a una distancia de unos 25 pies, observó que comenzó una pelea.

En ese momento no sabía dónde estaba Gabriela Nicole quien estaba recostada contra la valla de metal a orillas de la carretera.

“Estábamos hablando y ahí fue que escuché el revolú...que empezó toda la pelea...muchas personas peleando...corro hacia donde estaba la pelea (veo) a Lela en el piso. Cuando trato de cogerla Karelyn (ex novia de Miriathny) me zumbó un golpe...me dio un puño en el hombro derecho”, expresó a preguntas de la fiscal.

Al acercarse pudo ver a Gabriela Nicole (Lela) en el piso, rodeada por Anthonieska Avilés Cabrera, a su madre Elvia Cabrera (a quien señaló con la mano en corte), Miriathny (hermana paterna de Anthonieska) y Karelyn.

Durante el interrogatorio no mencionó a Elvia Cabrera, pero cuando la fiscal le mostró las notas del investigador con el contenido de la entrevista inicial y luego con una declaración jurada que le tomaron el 13 de agosto de 2025, la incluyó.

“Cuando traté de coger a Lela en el piso Karelyn me dio un puño en el hombro derecho... Mirathny (hermana paterna de Anthonieska) le da unas (dos) patadas en la cabeza”, respondió Berríos Suárez, quien dijo que se acercó con la intención de que no la siguieran golpeando.

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Sin embargo, no recuerda cuando fue la última vez que vio a la acusada ni el lugar donde se encontraba al momento de la pelea. Tampoco vio su cartera ni ningún objeto punzante, como lo aseguró la testigo clave, Bethsaida Caratini Ortiz, a quien no vio ni en el desvío o el hospital.

Luego aseveró que le estaban dando con las manos en el cuerpo a Gabriela Nicole, dato que no mencionó en sala.

“Miriathny le da dos patadas y ahí me meto y la cojo a Lela de los hombros de atrás...se separó todo el mundo (los que estaban alrededor de Lela)”. Al preguntarle nuevamente quiénes eran esas personas nombró a Anthonieska, Karelyn y Miriathny.

Al tomarla por los brazos, le gritó a Reynaldo: “Lela” y junto a otro joven la montaron en su vehículo para llevarla al hospital.

En su carro estaban la mamá de Lela, Lisandra Rosario y su amiga Paola. Expresó que no sabía como llegaron a su vehículo.

El joven hizo lectura de un fragmento de su primera declaración sobre los hechos.

“La traté de coger del piso, estaba trinca, Gabriela, luego la monté en mi carro para llevarla al hospital (Menonita)”.

¿Que estaba Elvia (Cabrera) haciendo cuando usted recogió a Lela del piso?

“No recuerdo”.

A preguntas del licenciado Yancarlos Maysonet Hernández, le cuestionó si Bethsaida Caratini le indicó en algún momento que había visto a Elvia Cabrera sacando un objeto punzante de la cartera.

“No la recuerdo a ella”.

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Berríos Suárez, admitió a preguntas de la defensa que Lisandra ni Paola le comentaron de camino quienes eran las o los responsables de la agresión a Gabriela Nicole.

Estipulación de evidencia y testimonios.

Cuando se abrió sala a las 9:30 a.m. la fiscalía y la defensa comenzaron con la estipulación de evidencia y testimonios.

Se estipuló el testimonio del agente Jorge Torres Torres, adscrito a la División de Servicios Técnicos de Aibonito, el 11 de agosto del 2025 a las 2:50 p.m. ocupó el vehículo de Cabrera Rivera, descrito como un Toyota Corolla, color oro, del 1999 y con la tablilla KMV-727 y selló sus puertas.

El 15 de agosto de 2025 tomó muestras bucales mediante una orden de registro autorizada por el tribunal, Cabrera Rivera y a sus hijas Anthonieska y Anthiany.

El 3 de septiembre de 2025 tomó muestras a Chrisángel González Rodríguez, el 6 de noviermbre de 2025 a Yandriel Dávila Feliciano, Dylan Gabriel Berríos Suárez y Reynaldo Fernández Maldonado.

Además, se admitió como evidencia 13 fotografías aéreas del desvío y de las calles cercanas, las mismas se tomaron ocho días después de ocurrir los hechos y no reflejan las mismas condiciones de la noche del 10 al 11 de agosto de 2025.

Quinto día del juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato de la Gabriela Nicole Pratts Rosario, el 11 de agosto de 2025, en Aibonito. ( Captura )

El cuarto día de juicio, el viernes de la semana pasada, culminó el testimonio de la agente Glenda Vázquez Vázquez, adscrita a la División de Servicios Técnico del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien se encargó de documentar las diferentes escenas entorno al crimen de Gabriela Nicole, con fotos, en el hospital Menonita de Aibonito, en la escena del crimen y durante un allanamiento en el sector El Coquí.

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Durante la vista se mostraron las imágenes tomadas de las heridas de la víctima, que según declaró eran ocho; de Crisángel González Rodríguez, de 16 años, herido en la parte posterior del cuello; y de Lisandra Rosario y Lismarys Torres, madre y hermana de Gabriela, quienes mostraron hematomas y abrasiones.

Además, imágenes de una cortadura en una mano de Anthonieska Avilés Cabrera, hija de la acusada, quien enfrenta cargos por los mismos delitos y de Gabriela Figueroa, conocida como Gabba, una menor de edad testigo del ministerio público, que tenía una cortadura en una mano.

Dos vehículos, uno Toyota Corolla color azul y una guagua Toyota Highlander color blanco, en los que se trasladaron a la víctima y al herido, solo fueron fotografiados por la testigo. La agente no pudo precisar la razón por la cual no se tomaron muestras de aparente sangre ni se levantó una toalla para ser analizados o si fueron entregados a sus dueños o sellados para su análisis en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

También detalló la evidencia ocupada en la escena que consta de muestras de una mancha de sangre sobre el pavimento, un par de espejuelos rojos, pinzas de cejas plateadas, abridor de madera, peinilla color marrón, reloj digital marca Apple, pantallas color oro, un inhalador, pedazo de peinilla color rosa y un vaso de aluminio.

Somo fueron sometidos al análisis de ADN, las peinillas, la muestra de sangre, y el reloj. Durante el allanamiento se mostraron fotos de piezas de ropa y unas sandalias y en el exterior una cuchilla, que según la defensa no fue vinculada con la escena.

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La agente no pudo precisar la definición de un allanamiento, ni hablar sobre su preparación como técnico de escena para la cual dijo tomó un curso en el 2011 en la Academia de la Policía y no recordaba haber participado de otros adiestramientos.

Se señaló un error en el croquis que hizo a mano junto a otro agente en la escena por escribir el nombre incorrecto del fiscal a cargo.

La agente trabajó desde las 4:00 p.m. del 10 de agosto de 2025 hasta las 8:00 a.m. del 11 de agosto de 2025 y luego regresó ese día a su horario regular a las 4:00 p.m.

La principal testigo de la fiscalía, Caratini Ortiz, afirmó que vio a Elvia Cabrera sacar un objeto punzante de su cartera y entregárselo a su hija Anthonieska Avilés, quien presuntamente apuñaló a Gabriela Nicole. Sin embargo, al momento el crimen dijo que se había virado porque no quería inmiscuirse para prender un cigarrillo y en ese momento un vehículo que transitaba a toda prisa por el paseo llamó su atención, cuando volteó a mirar ya la víctima estaba en el piso.

La defensa, liderada por el licenciado Alberto Rivera Ramos, ha cuestionado intensamente la credibilidad de Caratini Ortiz, señalando presuntas inconsistencias entre su testimonio actual y declaraciones juradas anteriores y las omisiones de supuestos hechos.

Otros testigos en ser interrogados fueron la agente Adriana Cruz Guzmán, retén de turno la noche de los hechos quien fue notificada a las 12:02 a.m. del 11 de agosto de 2025, que había una pelea en el desvío, sin tomar otros datos ni indagar lo que ocurría.

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El policía Alfredo Fortier Soto, quien investigó preliminarmente el asesinato y el herido de bala en el hospital Menonita en Aibonito, donde la Dra. Carla Mercado certificó su muerte y reveló que presentaba ocho heridas de arma blanca y a quien el herido le indicó que Anthonieska la había agredido.

El agente Héctor Luis Garrica, quien llegó a custodiar la extensa escena a eso de la 1:55 a.m. y 15 minutos después recibió apoyo del teniente Eddie Flores quien colocó la patrulla en el otro extremo del desvío, quedando al descubierto otros dos accesos. La escena se comenzó a investigra a eso de las 5:19 a.m.

El juicio continúa el miércoles, 20 de mayo, a las 8:30 a.m.