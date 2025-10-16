La Policía de Puerto Rico investiga un incidente en el que un menor de 16 años y un hombre de 36 resultaron heridos de bala en la carretera PR-456, a la altura del kilómetro 3.3, en el barrio Puertos del municipio de Camuy.

Según información preliminar, el menor fue transportado al CDT de Camuy en un vehículo Toyota Yaris color gris del año 2016, en condición de cuidado.

Por su parte, el adulto herido fue llevado a un hospital en el área de Arecibo.

Ambos son residentes del municipio de Camuy.

Las autoridades informaron que los dos heridos serán referidos al Centro Médico en Río Piedras para recibir atención especializada, debido a la gravedad de las heridas sufridas.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Pascual Delgado, adscrito al distrito de Hatillo, se encargó de la investigación preliminar, mientras que el agente Efraín Villanueva, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, asumió la pesquisa oficial del caso.