La tragedia tocó a las puertas de una familia arecibeña ayer en la tarde, cuando un infante de tres años se ahogó en una piscina de un apartamento de alquiler a corto plazo en Cabo Rojo.

En una publicación en redes sociales, el Municipio de Arecibo envió sus condolencias a la familia González Ramírez, dueños de “Iván Auto Parts, en el barrio Hato Arriba de ese pueblo, tras la muerte del menor, ocurrida ayer en la tarde en el poblado de Boquerón. “Con profundo dolor y mucha tristeza, en nombre de la Administración Municipal y en el mío propio, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia González Ramíez, del reconocido comercio Iván Auto Parts en Hato Arriba, ante el fallecimiento de su pequeño angelito de apenas tres años. No existen palabras suficientes para consolar la pérdida de un hijo. Es un dolor inmenso que toca el alma y que nos invita a abrazar en oración, solidaridad y respeto a esos padres y familiares que hoy enfrentan ese momento tan desgarrador”, lee el mensaje firmado por el alcalde de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry.

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“Como Pade de tres hijas, me uno de todo corazón a su dolor. Le pido a nuestro Señor Jesucristo que les conceda fortaleza, consuelo y la paz que solo Él puede brindar en medio de la tristeza. A la familia González Ramírez, reciban nuestro abrazo solidario y nuestras oraciones. Arecibo les acompaña con respeto y amor profundo”, concluye el mensaje, publicado en las redes sociales del municipio.

La Policía informó que el incidente se produjo ayer a las 4:00 p.m., en los apartamentos de alquiler a corto plazo, Boquerón Pool Paradise. Según el informe policíaco, tras hallar al menor flotando en la piscina, fue trasladado al Centro Médico de Mayagüez, donde fue declarado muerto.

Según reportó Noticentro (WAPA TV), la familia acababa de llegar al lugar y estaban bajando las maletas, cuando se percataron de la ausencia del menor, tras lo que lo hallaron flotando en la piscina. Agentes de la división de Homicidios de Mayagüez y personal del Departamento de la Familia investigan el lamentable suceso.