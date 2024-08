Arecibo. “Gracias a Dios se hizo justicia”.

Estas fueron las primeras palabras de Elvis Meléndez Vega tras escuchar al convicto Hermes Ávila Vázquez declararse culpable por el asesinato de su hermana, Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, en hechos ocurridos el 21 de abril cerca de la playa Los Tubos en Manatí.

“Cupable”, respondió el convicto, a las 10:12 a.m., a preguntas de la jueza Heidi Kiess Rivera del Tribunal de Arecibo. De inmediato, brotaron las lágrimas de los familiares de Meléndez Vega, que estaban en sala. Ávila Vázquez, de 53 años, fue sentenciado a 102 años de cárcel.

“Que lo disculpe Dios, de verdad, porque todavía estamos muy dolidos y esto es algo muy fuerte”, señaló Elvis tras salir de sala y en respuesta a unas breves expresiones que hiciera Ávila Vázquez ante la jueza en las que alegó arrepentimiento por los hechos. “Pido disculpa a toda la familia de Ivette… le pido disculpas a todos”, dijo.

Hermes Ávila Vázquez figura en silla de ruedas en sus fotos en el Registro de Ofensores Sexuales. ( Captura )

Hoy se supone que iniciara el juicio contra Ávila Vázquez, pero, en su lugar, las partes presentaron ante la jueza Kiess Rivera un acuerdo que puso fin -al menos en términos judiciales- a la difícil etapa que atraviesa la familia de la víctima.

“Ya van pa’ cuatro meses... (esto ha sido) malo. Tengo a mis viejitos que están bien tristes y tengo que bregar con ellos”, señaló Elvis.

El hermano de Ivette Joan dijo -a preguntas de la prensa- que entendía que la sentencia de 102 años impuesta a Ávila Vázquez era justa. “No se puede prolongar esto más todavía. Estábamos esperando este momento”, respondió el hombre. “Estamos agarrados de la mano de Dios y, pues, pedirle mucha fortaleza”, agregó previo a abandonar el Tribunal de Arecibo.

Como parte del acuerdo alcanzado entre las partes, Ávila Vázquez hizo alegación de culpabilidad por el asesinato de Ivette Joan, en su modalidad de feminicidio, así como por los cargos de destrucción de evidencia y apropiación ilegal, por el robo del vehículo de la víctima. No obstante, se eliminó del pliego acusatorio toda alegación de reincidencia y el uso de un arma para cometer el crimen.

Previo a comenzar a cumplir la condena de 102 años, Ávila Vázquez tiene que completar la pena de 122 años de prisión -impuesta en el 2005- por el secuestro, asesinato y violación de la terapista física Celia López García, en hechos ocurridos en Caguas.

“Él, simplemente, no quería pasar por el trámite de ver el juicio”, explicó Alexis Alcaide Rosario, representante legal de Ávila Vázquez, a su salida de sala. ¿Qué lo convenció (de declararse culpable)? Eso es algo que él no me expresó. Nosotros le discutimos el caso, las posibilidades, la prueba que tenían y él nos dio una instrucción, instrucción que nosotros seguimos. Hicimos el acercamiento y hoy vino la contestación”, explicó el licenciado.

Alcaide Rosario solicitó, además, que Ávila Vázquez permanezca segregado en la institución 501 del Complejo Correccional de Bayamón ante supuestas amenazas que ha recibido.

La juez Kiess Rivera señaló que esa no era una determinación que recaía sobre ella, pero indicó que lo haría constar en el expediente para conocimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Por su parte, el fiscal Juan Ayala Rivera dijo que estaban listos para comenzar el juicio, pero se expresó complacido con el acuerdo.

“La sentencia de por sí lo dice todo. Estamos hablando de una sentencia de 102 años, una sentencia grande, fuerte, contundente y, como ustedes escucharon a la honorable juez, consecutiva con la que está cumpliendo actualmente, que es una sentencia de 122 años”, detalló.

Como parte de la prueba que hubiera desfilado durante el juicio, habían pruebas de ADN, videos de áreas circundantes al lugar de los hechos y testigos, indicó Ayala Rivera.

En expresiones escritas, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, respaldó el trabajo de los fiscales al garantizar la convicción de Ávila Vázquez.

“La forma cruel mediante la cual el convicto le arrebató la vida a Ivette Joan Meléndez Vega así lo exigía, además de su historial criminal. Con esta sentencia pasará sus últimos días de vida en la prisión, de donde nunca debió salir. Nuestro abrazo solidario a los familiares de Ivette Joan, quienes hoy culminan un proceso difícil y doloroso”, expuso el titular.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra Ávila Vázquez el 22 de abril por el feminicidio de Meléndez Vega, de 56 años, y fue ingresado a la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza de $4 millones.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo, 21 de abril, a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8, de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos, en Manatí. La víctima estaba semidesnuda, degollada y presentaba heridas en la cabeza, según la Policía.

Tras cometer los hechos, presuntamente, el acusado se llevó el vehículo de la víctima, marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, que fue encontrado estrellado contra un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie. Ambos estaban esa noche en la celebración del cumpleaños del propietario del negocio De Aquí Pa’ Donde.

A pesar de que cumplía una pena de 122 años, Ávila Vázquez logró volver a la libre comunidad, el 19 de abril de 2023, a través de la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, requisitos con los que no cumplía.