La jueza Heidi Kiess Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó ayer causa para arresto contra Elmides Tosado López, de 58 años y vecino de Quebradillas, por cargos de tentativa de asesinato, violación a una orden de protección por acecho, y por no detenerse en el lugar de un accidente bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

El imputado no prestó la fianza de $250,000, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Elmides Tosado López enfrenta cargos por tentativa de asesinato, violación a una orden de acecho y a la Ley de Vehículos y Tránsito. ( Suministrada por la Policía )

Surge de la investigación del agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Agresiones del CIC de Arecibo, que en la tarde del miércoles, 17 de junio, Tosado López transitaba en un automóvil Suzuki Aerio color gris, por el kilómetro 2 de la carretera PR-113, en el sector La Chiva del barrio Cacao, en Quebradillas, cuando impactó a una mujer de 39 años, que se encontraba cruzando la vía.

La peatona cayó al pavimento y resultó con laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que requirió asistencia médica.

El imputado se presentó frente a la casa de la víctima en violación a una orden de acecho en su contra.

La vista preliminar se pautó para el 2 de julio.