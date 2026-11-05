Un joven de 21 años fue despojado de una cadena de oro y un teléfono celular, valorados en aproximadamente $4,600, durante un robo reportado en la madrugada de hoy, cuando se disponía a salir de una farmacia junto a dos amigas en Isla Verde, Carolina.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente ocurrió a eso de las 2:25 de la madrugada en la calle Tartak, donde el perjudicado, residente de Bayamón, y sus acompañantes fueron interceptados por tres individuos que viajaban en un vehículo Hyundai Elantra, color gris.

Mediante amenazas e intimidación, los sujetos despojaron al joven de sus pertenencias. Las autoridades indicaron que ninguna de las víctimas resultó herida durante el incidente.

El agente Gean Agosto, adscrito al Precinto Turístico de Isla Verde, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.