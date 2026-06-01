Trío de asaltantes comete un “carjacking” en playa de Vega Baja
El querellante resultó ileso.
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Un conductor fue víctima de un “carjacking” esta madrugada en el estacionamiento de la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja.
Según la investigación preliminar, el asalto se reportó a las 3:47 a.m. de hoy, lunes, tras un conductor ser interceptado por tres personas armadas quienes lo amenazaron.
Los delincuentes huyeron en su vehículo marca Mazda 3 Sport, color azul, del año 2018 y con la tablilla JEZ-993.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, para continuar con la pesquisa.