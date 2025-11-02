Un turista de Chicago alegó haber sido drogado por tres mujeres mientras compartía en un negocio de Santurce, y denunció la apropiación ilegal de varias de sus pertenencias, según reportes de la Policía de Puerto Rico.

El incidente, reportado entre las 4:00 de la tarde de ayer, sábado y la madrugada de hoy, domingo, ocurrió en un restaurante & bar ubicado en los predios de la Plaza del Mercado. Según el querellante, de 33 años, se encontraba en el lugar compartiendo con las mujeres, cuyos nombres se desconocen. Este entiende que en medio de los diálogos, alguien colocó una sustancia en su bebida, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

El hombre despertó alrededor de las 7:00 de la mañana de hoy, en una acera.

Al despertar, el turista se percató de que le habían robado un reloj Rolex, dos pares de gafas —una Gucci y otra Ray-Ban— y $1,500 en efectivo, apropiándose así de sus pertenencias de manera ilegal.

El agente Israel Rojas investigó inicialmente la querella y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúe con la pesquisa.