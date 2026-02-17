Un turista pereció ahogado al mediodía de hoy, martes, en la playa Bravos de Boston, en Vieques.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 12:22 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando llegaron los rescatistas, certificaron que el hombre había muerto ahogado.

La víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios de Fajardo investigan junto al fiscal de turno.