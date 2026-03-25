La jueza federal Gina Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en el Viejo San Juan, ordenó el pasado lunes a la convicta que incendió en enero del 2025 varios establecimientos en Cabo Rojo, Danielle Bertothy, a pagar todo el daño sufrido por el propietario del hotel afectado.

En un memorando y orden, la jueza concluyó que “el tribunal ordena a la señora Danielle Bertothy pagar una indemnización de $311,096.07 a la víctima A.M.N. La sentencia se modificará en consecuencia para reflejar este monto de indemnización”.

La directriz surge luego de que los abogados de Bertothy, Justin K. Gelfand y Jennie M. Espada Ocasio, reclamaran que le descontaran a la mujer, del dinero que tiene que resarcir en daños, el dinero que recibió la víctima de las recaudaciones de pueblo, ya que supuestamente la víctima no puede recibir dinero de más como compensación y que la restitución no puede ser un modo de castigo contra la convicta.

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La víctima en este caso lo fue Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de la hospedería Luichy’s Seaside Hotel.

Según la jueza, la Fiscalía federal presentó prueba suficiente que prueban que la suma que reclamó la Fiscalía federal a nombre de Marrero Negrón era lo justo.

“El Tribunal considera que las pruebas presentadas por el Gobierno (la Fiscalía federal) son fiables, ya que son suficientemente detalladas para determinar el monto de las pérdidas y establecer la necesaria relación causal entre el delito por el que se dictó la condena —incendio provocado— y las pérdidas, mediante una preponderancia de las pruebas", dijo la jueza.

El fuego lo ocasionó Bertothy el 2 de enero de 2025.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que esta hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre de 2024 ocurrió un apagón general en Puerto Rico.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb”, lee la orden de detención.

Los locales afectados por el fuego fueron Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate.

Por otro lado, la jueza también emitió una orden para que Bertothy sea trasladada a una cárcel cercana a Connecticut, para que esté cerca a su familia.

La mujer fue sentenciada a cinco años en prisión.