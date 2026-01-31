Un doble asesinato se reportó en horas de la tarde de hoy en el municipio de Peñuelas.

La información preliminar apunta a que el crimen ocurrió a eso de las 5:10 de la tarde en la calle 10 de la urbanización Alturas 2, cerca de la escuela Josefa Vélez Bauza, del mencionado municipio. Según indicó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la balacera. Al llegar al lugar, los agentes localizaron un vehículo, descrito como un Toyota color blanco, en el interior del cual se encontraban las víctimas.

Los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce investigan los hechos.