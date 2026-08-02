Una persona una murió y otra resultó herida en medio de un accidente de tránsito reportado en horas de la tarde de hoy en la carretera PR-1, intersección con la PR-543 en Santa Isabel.

Según informó la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 2:125 de la tarde, cuando una llamada alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una colisión entre una motora y un automóvil.

De momento, las identidades de la víctima fatal y el herido no fueron divulgadas. Se desconoce la condición del herido, quien fue transportado a un hospital de la zona.

Agentes de la división de Patrullas de Carreteras de Ponce investigan los hechos.

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