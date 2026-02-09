5 noticias del fin de semana

1 Absuelto enfermero Eduardo Meléndez en caso de disputa vecinal El juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, absolvió en todos los cargos imputados al enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, que estaba acusado por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira Ríos, en medio de una disputa vecinal. El fallo provocó gritos y llanto de la familia de la víctima, quienes reclamaron fuertemente al juez por la absolución. Meléndez Velázquez fue excarcelado la noche del viernes.

2 Confesiones de Jackie Guerrido La periodista de Primer Impacto en Univision, Jackie Guerrido, abrió su corazón en una entrevista con Maity Interiano, donde habló sobre su infancia, los desafíos que enfrentó y cómo la fe en Dios ha sido un pilar en su vida. Guerrido recordó que su niñez no fue fácil, que por momento se sintió desamparada debido a que personas a su alrededor no apostaban nada por ella e incluso confesó que tuvo que ser internada por su madre para garantizar su bienestar.

3 Fallece menor en Jayuya Un menor de 14 años murió el viernes tras sufrir un percance de salud, mientras entrenaba en el Complejo Deportivo Filiberto García, ubicado en la carretera PR-144, kilómetro 4.9, del municipio de Jayuya, informó la Policía. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 p.m., cuando el menor sufrió un percance de salud mientras practicaba “halterofilia”, según el informe policíaco. Tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, el menor fue trasladado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Jayuya, donde el médico de turno indicó que no presentaba signos vitales.

4 Santurce cayó en la semifinal Los Cangrejeros de Santurce concluyeron la madrugada del sábado su participación en la Serie del Caribe 2026, luego de caer en la semifinal, 8-6, ante los Charros de Jalisco (México Rojo) en el Estadio Panamericano de Zapopan. Santurce logró el pase a la semifinal luego de apuntarse victorias en la primera fase sobre los Tomateros de Culiacán (México Verde) y los Federales de Chiriquí (Panamá). Jalisco se quedó con el campeonato al superar, 12-11, a Culiacán en el partido final.