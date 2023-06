El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, se reunirá esta próxima semana con la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, para discutir, entre otras cosas, la problemática que se enfrenta por la alegada resistencia de los supermercados para disminuir el precio del huevo local.

“A nivel de supermercado hay muchas cadenas que todavía tienen que bajarlo y vamos a seguir insistiendo”, afirmó el titular en entrevista con Primera Hora.

El precio del huevo local se vende en unos $5 la docena en los supermercados, cuando González Bairó a dicho que se debe vender a $3.

La queja de los altos precios en el huevo local la ha dado el titular desde principios de mayo.

No obstante, en una conferencia de prensa que realizó la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) esta semana pasada se alegó que no se ha podido bajar el precio, ya que lo están comprando costoso a los agricultores.

El presidente de la cadena de supermercados Agranel, Félix Aponte, explicó que “nosotros como detallista vamos bajando el precio, porque nosotros no queremos vender caro. Nosotros queremos vender mucho y, de igual forma, al huevo americano ir entrando y bajando el precio, pues vamos, entonces, a entrar en la competencia. O sea, que aquí la exhortación al secretario y a los agricultores es que sigan produciendo. Mientras más barato, más económico, pues, vamos a vender más nosotros, no vamos a aumentar el margen de ganancia por el mero capricho. Nosotros lo que queremos es vender productos, sea americano o sea de país. Nosotros como industria local apoyamos 100% a al agricultor, al avicultor local. Pero, definitivamente, si mantienen el costo de nosotros alto, pues se va a mantener el huevo alto. Si se baja el costo, nosotros pues vamos a bajar el precio”.

González Beiró contestó a esa afirmación con un “no, bendito!”

“El huevo local llegó a estar a $110 la caja y hoy lo están vendiendo a $70 la caja de 30 docenas. El problema es que muchos supermercados, sus márgenes de ganancia del huevo local y el huevo importado son diferentes y le marcan un margen mayor al huevo local, lo que no lo hace competitivo”, denunció.

Además, el titular afirmó que no hay problema de producción.

Dijo que, en un intento de resolver la situación, buscará el auxilio de la secretaria del DACO.

“Vamos a ver cómo, de qué forma ella podría darnos la mano”, indicó González Beiró.

En cuanto al estudio de MIDA, Radiografía del Consumidor 2023, que reveló que los boricuas dejaron de comprar huevos ante la inflación que se registró desde octubre del pasado año gracias a un brote de gripe aviar, el titular dijo que “es obvio que, si el huevo está a unos niveles de precio histórico, la gente, no va a dejar de consumir, pero va a comprar menos. Pero, eso es obvio. Eso no hay que hacer un estudio para eso. El estudio de MIDA refleja lo que es sentido común. Alguna gente puede, pues, en vez de comerse dos o tres huevos o comer todos los días, quizá comió un día sí y un día no. Eso es lo que vimos. Pero, el huevo local tuvo una venta super buena durante el año pasado”.