Aunque el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, admitió que no está al tanto del tracto administrativo o jurídico que lleva el Departamento de la Familia en el caso de Lisha Ramón Mejías, aseguró que está dispuesto a ayudarla, incluso con un empleo en el ayuntamiento.

La joven madre de 21 años conmocionó al país desde tempranas horas, al denunciar que anoche, la agencia removió de su hogar a la pequeña Nazareth, de dos años, sin aparente justificación. ya que supuestamente no hay evidencia de maltrato.

“Yo no tengo conocimiento del tracto administrativo o judicial de la situación. De hecho, sí te puedo decir que nosotros, desde la perspectiva de la capacidad que tenemos como gobierno municipal, estamos en la mejor disposición de ayudarla en todo lo que sea necesario. Se han comunicado conmigo muchas personas, comerciantes, y otras personas de la ciudad, en la mejor disposición de ayudarla en lo que sea necesario”, reveló.

“No queremos adjudicar los hechos que han trascendido para que ella esté pasando por la situación que atraviesa. Sí, me reitero de que estamos en la mejor disposición de ayudarla en todo lo que sea necesario. Yo me personé esta mañana en su casa, no tuve la oportunidad, no se encontraba allí, posteriormente me dijeron que estaba en el (garaje) Puma, me moví al lugar, pero me dijeron que ya se había ido del mismo”, sostuvo.

Igualmente, el alcalde resaltó que envió un mensaje de texto a la joven madre, exponiendo su interés de ayudarle.

“Sabemos que ella es una joven trabajadora, comprometida con el servicio del trabajo, las mercaderías que ella vendía. Los jugos que ella vendía en el puesto que tenía en la carretera 15, todo el mundo los buscaba, era unos productos buenos. Una joven que se dio a querer en nuestra comunidad”, confesó.

“Todo lo que entienda ella que podamos hacer, dentro del marco legal, estamos en la mejor disposición de hacerlo, desde la perspectiva del proceso que lleva el Departamento de la Familia, tanto administrativo como judicial, ahí nosotros no tenemos capacidad de interactuar”, mencionó.

Finalmente, Ortiz reiteró que, si fuera necesario, la ayudará a conseguir un espacio para que venda sus productos naturales o quizás, un empleo en el ayuntamiento.

“Lo que ella entienda que sea la forma en que podamos colaborarle”, asintió.