Lajas. La falta de luz eléctrica, la débil comunicación celular, las filas kilométricas para coger gasolina y las comunidades que todavía no tienen agua potable, comienzan a crear desesperanza en los pueblos del suroeste, que no bien se levantaban de los terremotos cuando el domingo recibieron el fuetazo del huracán Fiona.

“Aquí tenemos problemas de comunicación por la señal de celular y como expresé anteriormente, la luz va a tardar como mínimo tres meses en normalizarse”, afirmó el alcalde de Lajas, Jason Martínez Maldonado, quien fue celador de líneas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por 15 años.

El alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) denunció que, a cinco días del temporal, no ha visto todavía brigadas de LUMA Energy para comenzar a restaurar el servicio de electricidad.

“En (el barrio) Maguayo solamente tengo ocho postes partidos y todavía al día de hoy LUMA no ha aparecido a dar las rondas. Yo los he llamado y me indican que van a traer a una compañía americana a trabajar aquí y le dijo a mi gente de Lajas que se va a tardar. La luz va a llegar esporádicamente, pero ni tan siquiera las subestaciones y la generación están listas. Yo le pronostico tres meses y ojalá y LUMA me haga quedar mal a mí. Yo prefiero eso”, sostuvo Martínez Maldonado, quien está en su primer término en la poltrona municipal.

Dijo que mientras era entrevistado por este medio recibió una llamada “de un compañero celador de líneas que está acá en Lajas, pero lo que necesitamos son brigadas, no un camión con dos compañeros de trabajo”.

“Aquí hay trabajo de vicio. Lo que más que Fiona afectó en Lajas es en el desganche y en energía eléctrica. Hay casas que perdieron sus techos, las tengo, pero la gasolina está bien cara y la falta de luz es preocupante porque una noche le cuesta $9.00 a una persona para mantener una planta (generador) de dos mil kilos. La gente va a sufrir la falta de luz y eso me preocupa grandemente”, expresó.

Indicó que desconoce el estado en qué se encuentran los pueblos aledaños a la Ciudad Cardenalicia, pues no tenido tiempo de moverse a estos municipios.

“No sé cómo están Guánica, San Germán y otros pueblos vecinos por el trabajo que tengo aquí. Ando hasta con una sierra, baretas y con todo el equipo. Lo que hago es picando palos, ayudando a la gente, visitando las comunidades y diciendo el mismo mensaje: no vamos a tener luz en tres meses y mientras más se tardan, pasan los días y las horas...”.

“A la verdad que es horrible. En (el huracán) María, dediqué muchas horas de trabajo y lo que yo no estoy viendo es la respuesta de LUMA. Se supone que aquí haya gente tomando nota, haciendo la contabilidad de los daños y no es difícil la tarea, pero sin empleados, ¿quién va a hacer el trabajo?”, cuestionó el alcalde lajeño.

“Espero que me sorprenda LUMA y en menos de tres meses me hagan quedar mal a mí. Yo quiero que me hagan quedar mal a mí para que se beneficie mi pueblo”, sostuvo para agregar que “la luz va a llegar esporádicamente y cuando digo tres meses, a lo que me refiero es que el sistema vuelva a como estaba antes”.

Dijo que Lajas se sirve de dos subestaciones y se puede alimentar de las líneas que discurren desde San Germán o de Cabo Rojo, “dependiendo de las condiciones de las líneas de 38 mil voltios”.