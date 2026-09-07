El Municipio de Caguas y el Acueducto Comunitario Pedro Calixto firmaron un convenio colaborativo que le permitirá al municipio adquirir agua potable para apoyar las labores de respuesta ante emergencias relacionadas con sequías o interrupciones prolongadas en el servicio, anunció el alcalde cagüeño, William Miranda Torres.

“Este convenio representa mucho más que un acuerdo para la adquisición de agua potable. Es una expresión concreta de nuestro modelo de gobernanza, en el que reconocemos a las comunidades como aliadas estratégicas y participantes activas en la construcción de soluciones para los retos de nuestra ciudad. En Caguas, creemos en un modelo colaborativo vivo, basado en la organización comunitaria, la corresponsabilidad y el trabajo conjunto”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

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El acuerdo incorpora formalmente el acueducto comunitario al Plan Municipal de Emergencias y establece un mecanismo de coordinación que permitirá ampliar la capacidad de respuesta de la ciudad cuando una situación afecte significativamente el acceso al agua potable.

Acueducto Comunitario Pedro Calixto ( Facebook )

Según se informó, la cantidad de agua que se adquiera dependerá de las necesidades de cada emergencia y de la capacidad operacional disponible del sistema comunitario.

“Las comunidades conocen sus necesidades, movilizan recursos y generan soluciones. La Junta de Directores del Acueducto Comunitario Pedro Calixto identificó una oportunidad para aportar a la preparación de nuestra ciudad y dio un paso al frente. Esa iniciativa demuestra el liderazgo y el compromiso que distinguen a nuestras organizaciones comunitarias”, añadió Miranda Torres, y destacó que la participación de las comunidades organizadas en los planes de respuesta a emergencias fortalece la capacidad de Caguas para actuar de manera preventiva, coordinada y ágil.

Asimismo, señaló que este tipo de colaboración reconoce los recursos, conocimientos y capacidades desarrollados por las propias comunidades y los integra a los esfuerzos dirigidos a proteger el bienestar colectivo.

La colaboración permitirá que, ante una emergencia que afecte significativamente el acceso al agua, el Municipio coordine con el acueducto el despacho de agua potable. De esta manera, Caguas contará con una fuente adicional para apoyar a las comunidades afectadas.

“Los grandes desafíos se enfrentan mejor cuando el gobierno y la comunidad trabajan unidos. Ante una emergencia en nuestra ciudad, no responderemos como entidades separadas, sino como un solo equipo: el equipo de Caguas. Esta alianza fortalece nuestra resiliencia y reafirma que las comunidades son una parte esencial de nuestros esfuerzos de preparación y manejo de emergencias”, sostuvo el alcalde.

Miranda Torres explicó que aspira a que el convenio pueda servir de ejemplo para continuar fomentando alianzas responsables con otras comunidades organizadas, reconociendo su capacidad para aportar a la preparación, resiliencia y respuesta de la ciudad ante situaciones de emergencia.